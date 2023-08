Jordi Alba mencionó a las hinchadas a las que más admira: “El fútbol argentino es espectacular”

escuchar

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami revolucionó el ambiente del fútbol y desembocó en que grandes figuras que lo acompañaron en Barcelona durante su época más gloriosa decidieran jugar con él un poco más, pero en la Major League Soccer de Estados Unidos. Uno de ellos fue Jordi Alba, quien en las últimas horas brindó una entrevista y contó qué lo que más le gusta del fútbol argentino son las hinchadas. El miércoles por la noche, hizo su debut en el partido que Inter venció 3 a 1 a Orlando, con doblete de la “Pulga”.

El lateral izquierdo que consiguió todo en su glorioso paso por FC Barcelona ya se acomodó en la ciudad de Miami para comenzar a jugar en su nuevo club del estado de Florida. Así, junto a Messi y Sergio Busquets conforman el tridente primer nivel que consiguió el club estadounidense para mejorar su desempeño en los próximos torneos.

Sin embargo, este miércoles, Alba fue consultado sobre su opinión respecto al fútbol de la Argentina y sorprendió al destacar a las hinchadas de tres equipos en particular. “Hay equipos que me parecen muy buenos en la Argentina. Me gustan las aficiones que animan: Boca, River, Newell’s. ”, dijo en un principio Jordi en una entrevista con Espn.

En ese sentido, indicó que el aliento del público es una de las cosas que más valora de las aficiones durante los partidos: “El fútbol argentino es espectacular . Además con grandes hinchadas que animan todo el partido, y como jugador es una de las cosas que me gustan mucho”.

Por otro lado, hizo hincapié en que incluso su nuevo club de remera rosa también posee una hinchada que apoya y canta durante todos los encuentros. “Tengo la suerte aquí, que voy a disfrutar de una afición muy buena que no paran de animar durante todo el partido. Lo viví aquí cuando vine a jugar con el Barça. Es una de las cosas que como jugador me gustan, que haya ambiente en un campo”.

Jordi Alba debutó en Inter Miami

El lateral español se incorporó el último lunes a los entrenamientos con su nuevo equipo, donde se reencontró con su compatriota Busquets, el astro argentino, Leo Messi y el técnico Gerardo Martino que también lo dirigió en Barcelona.

El conjunto de Florida publicó en sus redes sociales las primeras fotos del jugador catalán entrenando con el Inter Miami, en el que jugará por una temporada con opción a una más y en el que recala tras abandonar el FC Barcelona donde estuvo más de una década.

Este miércoles 2 de agosto hizo su debut con la franquicia de David Beckham durante el encuentro que disputó el equipo contra Orlando City en la nueva Leagues Cup. El siguiente choque sería ya en la reanudación de la Fase Regular de la MLS el 20 de agosto ante el Charlotte FC.

El martes dio una conferencia de prensa en donde explicó su decisión de incorporarse al club y qué espera para esta temporada. “Cuando decidí irme de Barcelona no tenía nada ni ningún equipo. Tenía claro que mi ciclo en el FC Barcelona había terminado y a partir de ahí pude ir con la selección y después empezaron las conversaciones con el Inter de Miami. Tenía otras ofertas encima de la mesa, pero creo que la decisión correcta era venir aquí”, admitió Alba.

El catalán tomó la decisión de jugar en los Estados Unidos tras jugar la Liga de Naciones y “pese a tener ofertas quizá de más dinero”. “Creo que lo importante para mí era sentirme importante y la gente del club y la confianza del míster me hicieron valorar esta opción como la que más me gustaba. Creo que he hecho bien”, añadió.

“Creo que he hecho bien, es un proyecto ilusionante. También vi las ganas que tenían de que viniera aquí y que fue el club que más apostó por mí. Espero hacerlo lo mejor posible y que la gente esté contenta con mi trabajo”, subrayó el futbolista.

