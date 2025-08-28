Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

Treinta minutos de la segunda mitad. Inter Miami perdía en su estadio y no encontraba la forma de dañar a su vecino Orlando City. Era una semifinal: perder era despedirse. Y Lionel Messi, inadvertido en el primer tiempo, estaba ahora un poco más activo, pero no era determinante. No era el Leo del casi doblete por partido que venía promediando entre en este torneo, Leagues Cup, y la Major League Soccer.

Pero las cosas cambiaron en un santiamén. David Brekalo empujó en su área a Tadeo Allende cuando el cordobés cabeceaba y provocó dos problemas: la tarjeta roja (segunda amonestación) que dejó con un futbolista menos a Orlando City y el penal para Inter Miami. El zurdazo cruzado de Messi, imposible para el peruano Pedro Gallese, estableció el 1-1 en el clásico del sol. Leo tomó de las manos del arquero el balón para que se sacara pronto del medio. Tenía unos 15 minutos el equipo local para no desembocar en una definición por penales.

Messi buries the PK. Orlando are down to 10 men. We're level in the @LeaguesCup semis. 🍿 pic.twitter.com/635fCqqu31 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Y cuando parecía que no cumpliría la misión, sucedió lo de siempre. La fórmula que nació hace 13 años en Barcelona y funcionó durante nueve: Jordi Alba-Messi-Alba. Esa pared que todos conocen y nadie logra repeler, que terminó en la red infinidad de veces. En Fort Lauderdale ocurrió nuevamente este miércoles, cuando Lionel pasó entre varios violetas –inofensivos en la marca, cabe decirlo– ingresando al área, tocó para su compadre, éste devolvió suavemente y el argentino quedó listo para el remate cruzado bajo, que esterilizó la barrida de un defensor y dejó estático al arquero. Dos a uno. Semifinal encaminada, mas no definida.

El golazo (con relato en inglés)

MESSI MIGHT'VE JUST WON IT. WOWOWOWOW. pic.twitter.com/r3ZUYugpz5 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

El pase de Inter Miami a la final se selló con otra pared, pero de Telasco Segovia y el uruguayo Luis Suárez, que resolvió el venezolano ante la pasividad de la retaguardia de un lanzado Orlando City: 3-1. Pero la figura, por enésima vez, resultó Messi, que volvió a cumplir con un doblete en Estados Unidos.

El segundo tanto y los festejos del 10

Messi magic 🪄 pic.twitter.com/AODdVLGhth — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Y que había dejado una acción como disfrutar, más allá de que la jugada no había prosperado: un eslalom en el ingreso al área, entre varios oponentes, que lo obligó a una calesita. Su disparo fue bloqueado por una de tantas piernas enemigas, pero el 10 impresionó con la capacidad de retener la pelota maniobrando finito ante tantas minas antipersonales móviles en forma de botines.

What Messi was creating inside @OrlandoCitySC's area... 😮‍💨



Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/8TZZqdjlpc pic.twitter.com/LtmLx2msxG — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

“Quería estar, desde que volví contra [Los Angeles] Galaxy. Y sentí una molestia ahí, no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido. Sabía lo importante que era. Y el rival, un rival muy complicado, este año nos había ganado los dos partidos en los que nos habíamos enfrentado”, destacó el capitán, que superó una lesión en la pierna derecha originada el 2 de agosto, en el 2-2 (5-4 en penales) frente a Necaxa, de México, por la misma competencia.

“En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo todavía, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, comentó Messi, presentado como “GOAT” (“Greatest of All Times”, “el más grande de todos los tiempos”) por la periodista televisiva que lo abordó en el campo de juego. El zurdo apareció físicamente entero y no debería tener problemas para afrontar este domingo la final, contra Seattle Sounders (2-0 a Los Angeles Galaxy en la semifinal posterior).

"Me preparé para estar en este partido": Messi habla su doblete que hizo para @InterMiamiCF pese a molestia por lesión.



🎙️ @soyantosports. pic.twitter.com/NN23a2UihF — MLS Español (@MLSes) August 28, 2025

Sus compañeros festejaron efusivamente con el rosarino su segundo gol, y él, con sus hijos y otros niños en las plateas más cercanas a la cancha. El venezolano Segovia liquidó, pero todos quedaron con la imagen de Messi como héroe. “Es demencial. Cuando él toma la pelota, uno sabe que va a pasar algo. Cada vez que la toca. Lo hizo de nuevo y es impresionante”, lo elogió Ian Fray. “El partido estaba empatado. ¿Tenías alguna duda de que él iba a hacerlo?“, le preguntó un periodista. ”Por supuesto que no. Lo hizo durante toda su carrera. Los defensores tenemos que mantener el 0 o el 1 y sabemos que él va a proveer. Un gol va a hacer”, sonrió el marcador de punta estadounidense.

Messi conquistó la Leagues Cup en 2023. El domingo tendrá otra oportunidad de hacerlo. Y luego volará hacia Argentina, para afrontar el compromiso del jueves 4 ante Venezuela por la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026. Completamente sano ya parece estar. De que está a tono en lo futbolístico no quedan dudas.