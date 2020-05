El periodista opinó en Twitter sobre el aislamiento por coronavirus y estallaron las respuestas cuestionándolo. Fuente: Instagram Crédito: Instagram @jpvarsky

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2020 • 14:33

El periodista Juan Pablo Varsky criticó el aislamiento social y obligatorio por coronavirus en Argentina, al decir que no aceptaba el "cuarentena o muerte", y una gran cantidad de usuarios le respondieron indignados en la red social Twitter.

"No quiero ser Brasil . No pido la inmunidad del rebaño sin vacuna. Pero no acepto el 'cuarentena o muerte' como la única justificación desde la soberbia y la comodidad", escribió Varsky en su cuenta personal de Twitter, donde tiene dos millones de seguidores, y alcanzó 3100 likes y 1000 retwits .

A continuación de tales palabras, el periodista compartió un artículo del medio El Economista , donde se critica la falta de prevención en cuanto al esparcimiento del coronavirus en la Argentina .

"En lugar de apagar el incendio cuando ya es demasiado difícil, hay que prevenirlo. Por eso es fundamental que el Detectar [en referencia al plan establecido por el Gobierno] se extienda a los barrios vulnerables de todas las provincias, a todos los barrios (no solo los vulnerables) de la ciudad de Buenos Aires y a todos los barrios que sea posible del conurbano bonaerense", dice la nota redactada por el economista Iván Stambulsky y compartida por Varsky .

En la misma pieza, se citan los ejemplos de países como Israel, Croacia, Tailandia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Letonia, Lituania, Estonia y Uruguay , que aplicaron el testeo masivo y evitaron, de esta forma, tener que caer en una cuarentena extendida como la que está transitando la Argentina .

Ante las críticas de Varsky sobre el aislamiento social y obligatorio como única opción para terminar con el coronavirus , muchos usuarios de Twitter comenzaron a cuestionar sus palabras, algunos de manera agresiva.

Entre los reclamos que le hicieron al conductor, se distinguieron, sobre todo, algunos que le quitaban la potestad de opinar al respecto por ser periodista y no infectólogo.

Por otra parte, ayer, en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires , se escucharon cacerolazos de vecinos -algunos hasta se movilizaron al Obelisco- que se quejaban por la extensión de la cuarentena que lleva 66 días de vigencia y se extenderá, al menos, hasta el 7 de junio.