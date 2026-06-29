¿Juega Neymar hoy contra Japón?

Brasil se enfrenta a Japón este lunes, desde las 14 h, por los 16avos de la Copa del Mundo. Con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, las dos selecciones buscarán imponer su juego para clasificar a la siguiente etapa, a la espera de su próximo rival que saldrá del enfrentamiento entre Noruega y Costa de Marfil.

En cuanto a la actualidad de Brasil, muchos fanáticos se preguntan si Neymar Jr. será titular contra los nipones. A falta de la confirmación oficial del entrenador Carlo Ancelotti, el actual jugador del Santos integraría el banco de los suplentes y podría ingresar un puñado de minutos en el complemento.

Neymar sería suplente contra Japón ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Neymar, de 34 años, llegó con lo justo desde el aspecto físico a la Copa del Mundo. A raíz de esto, el entrenador priorizó recuperarlo para que pueda sumar algunos minutos y así lo hizo contra Escocia, el último encuentro de la fase de grupos, cuando ingresó promediando el segundo tiempo.

Sin ser una de las prioridades del entrenador de turno, el jugador sería una de las opciones en el banco de suplentes en caso de que el equipo no encuentre el rumbo o, como ocurrió con Escocia, ya esté liquidado el pleito y sea con el mero hecho de que agarre ritmo futbolístico.

Neymar recibió el saludo de sus hijos tras su debut en el Mundial

En conclusión, la probable formación de la Verdeamarela sería: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Junior.