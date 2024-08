Juegos Olímpicos: Meloni respaldó a la boxeadora italiana que peleó con Khelif, cuestionada por su género

Escuchar

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue a visitar este jueves a los atletas de su país que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, desde la capital francesa, dio un espaldarazo a la boxeadora Angela Carini, quien quedó fuera tras enfrentarse a la argelina Imane Khelif, cuestionada por su género.

“No estoy de acuerdo con lo que pasó hoy. Agradezco a Angela Carini por cómo luchó aunque no pudimos verla, solo vimos pequeños destellos”, comentó Meloni -citada por La Repubblica- luego de que la deportista de su país abandonara el ring tras recibir un potente derechazo en el rostro por parte de Khelif, que había sido descalificada del mundial de 2023 por no cumplir con los criterios de elegibilidad que exige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), pero quien fue autorizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para participar de los Juegos.

Tras el golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su entrenador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro. El juez llamó al centro a ambas boxeadoras y alzó el brazo de Khelif como vencedora en los octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kilos), mientras la italiana caía de rodillas entre lágrimas. La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini lo evitó y aseguró luego que no podía seguir porque sintió “demasiado dolor”.

Imane Khelif (de rojo) contra Angela Carini (de azul) MOHD RASFAN - AFP

“Sentida” porque Carini debió retirarse, Meloni sostuvo que se emocionó cuando el miércoles la deportista había dicho que “lucharía” por un triunfo. “En estas cosas la dedicación, la cabeza y el carácter ciertamente cuentan. Pero también cuenta poder competir en igualdad de condiciones. Y desde mi punto de vista no fue una pelea de igual a igual”, opinó.

Asimismo la dirigente dijo que desde “hace años” trata de explicar que “algunas tesis llevadas al extremo corren el riesgo de impactar especialmente en los derechos de las mujeres”.

”Creo que los deportistas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidos en las competiciones femeninas. Y no porque queramos discriminar a nadie, sino para proteger el derecho de las deportistas a poder competir en igualdad de condiciones”, insistió. Esto pese a que Khelif nunca se identificó como hombre, ni como trans y desde la federación de su país siempre aseguraron que es mujer.

#GiochiOlimpici di Parigi 2024, il mio punto stampa di poco fa. pic.twitter.com/9JYQ3SjSEq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024

El presidente Milei, de alta sintonía con Meloni, también había cuestionado que la argelina pudiera formar parte de los Juegos.

El Comité Olímpico de Argelia habla de “mentiras”

En medio de todos los achaques, desde el Comité Olímpico y Deportivo de Argelia (COA) apoyaron a su deportista y dijeron que es blanco de “ataques maliciosos y poco éticos”. Esto fue en un comunicado publicado horas antes de que compitiera con Carini, cuando la polémica ya había comenzado.

“Estos intentos de difamación, basados en mentiras , son completamente injustos, especialmente en un momento crucial en el que [Khelif] se prepara para los Juegos Olímpicos, la cima de su carrera. El COA ha tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestra campeona. Imane Khelif encarna a la perfección el espíritu de excelencia, determinación y resiliencia de nuestros atletas”, sostuvieron.

“A pesar de estas críticas infundadas , tenemos una confianza inquebrantable en sus capacidades y estamos convencidos de que brillará en los Juegos Olímpicos. Estamos todos contigo, Imane”, se solidarizaron.

Dijeron, además, que toda la nación argelina la apoyaba en este momento por el “honor” que les brinda. “Centrémonos en su talento excepcional y su arduo trabajo para representar a nuestro país en el escenario mundial. Les pedimos a todos que apoyen a nuestra campeona, Imane, cuyo nivel de excelencia inquieta a algunas personas”, concluyeron.

LA NACION