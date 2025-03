Elección presidencial en el COI: los siete candidatos que buscan liderar el deporte olímpico

El mundo olímpico se encuentra alborotado. El próximo jueves será una jornada valiosa y emblemática, ya que se elegirá al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, en reemplazo del alemán Thomas Bach, al menos por ocho años. Con siete candidatos al mandato (una cantidad inédita), una elección a la presidencia del COI nunca había sido tan abierta, reñida y con tanto suspenso y especulaciones. Gerardo Werthein y Paula Pareto serán los miembros COI argentinos que votarán.

Desde 1925, los candidatos a la presidencia se enfrentan en rondas sucesivas hasta que uno de ellos, finalmente, obtiene la mayoría absoluta entre los miembros del COI, reunidos a puerta cerrada (al estilo elección del Papa, en el Vaticano) y dejando sus dispositivos electrónicos en la entrada. Mientras eso no ocurra, cada ronda elimina al candidato con peor clasificación, incluso organizando una votación intermedia en caso de empate: Bach anunciará -a los miembros- el nombre del candidato eliminado, sin dar los resultados de sus rivales, que sólo se conocerán una vez que se proclame al ganador.

Los siete candidatos a la presidencia del COI: Sebastian Coe, Kirsty Coventry, Johan Eliasch, el príncipe Feisal al-Hussein, David Lappartient, Juan Antonio Samaranch y Morinari Watanabe FABRICE COFFRINI - AFP

Con siete candidatos, se especula que la votación del jueves podría llegar hasta la sexta ronda y si los finalistas obtienen dos veces el mismo número de votos, Bach podrá participar en el desempate. Vale destacar que, en la práctica, la elección en el COI nunca superó la segunda ronda, incluso cuando Bach fue elegido en 2013 frente a cinco rivales, antes de ser reelegido por casi unanimidad en marzo de 2021. Pero nadie se atreve este año a nombrar un favorito. El primer presidente del COI, entre 1894 y 1896, fue el empresario y escritor griego Dimitrios Vikelas, convocado por el emblemático Pierre de Coubertin, durante el Congreso de París de 1894.

Ser presidente del COI tiene un estatus que va más allá del deporte. Al mezclar atletas, dirigentes de comités nacionales olímpicos y de federaciones internacionales, representantes de la industria deportiva y líderes políticos, con culturas e intereses personales distintos, el COI es una suerte de club tan heterogéneo que no es fácil identificar lógicas para el voto. Las fuertes reglas de confidencialidad de la campaña prohíben, además, cualquier apoyo explícito de un miembro del COI y los candidatos saben lo necesario que es tomarse con cautela las señales de simpatía que reciben.

El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach dejará su cargo Jean-christophe Bott - Keystone

Bach, la autoridad que dejará el cargo, fue el primer medallista olímpico (oro en florete por equipos en 1976) en liderar el COI. Abogado de profesión, lidió con el escándalo de dopaje ruso y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que condujo a la exclusión de su comité olímpico de los Juegos de París. Además, le tocó ser el presidente de los Juegos Olímpicos en tiempos de pandemia por el Covid-19, en Tokio, pospuestos un año y organizados a puertas cerradas en 2021.

El ganador de la votación del próximo jueves tomará posesión del cargo el 24 de junio próximo para un primer mandato que durará hasta junio de 2033, antes de una posible reelección por cuatro años: en la historia del COI, cada presidente que se presentó para ser reelegido fue renovado sin oposición. Pero para ello será necesario respetar el límite de edad de 70 años, que puede extenderse por cuatro años: entre los siete candidatos, Coe es el único que no estaría en condiciones de completar su primer mandato, ya que alcanzará los 74 años en 2030, dentro de cinco temporadas.

Paula Pareto y Gerardo Werthein, los argentinos miembros del COI que votarán durante la elección presidencial

A continuación, los siete candidatos a la presidencia del COI (el orden fue determinado por un sorteo realizado en noviembre):

El príncipe Feisal Al Hussein

Nacido en Jordania, hace 61 años, explicó: “El deporte no puede resolver todos los problemas del mundo, pero tiene el potencial de ayudar a hacer del mundo un lugar mejor y más pacífico”. Hermano del rey Abdalá II de Jordania, planteó que “todos los presidentes anteriores fueron europeos o de Estados Unidos” y sugirió: “Necesitamos personas que sean capaces de entender el mundo y de construir un puente entre el Este y el Oeste, en el Sur y el Norte”. Además, apuntó: “Es parte de mi personalidad. Culturalmente soy oriental, pero también he recibido educación occidental (en la Universidad Brown en EE.UU. y en la London Business School). Puedo ayudar a unir y no a dividir”.

El príncipe Feisal Al Hussein, de Jordania FABRICE COFFRINI - POOL

Se ocupa, además, de cuestiones de prevención de acoso y de abuso en el deporte, temas sobre los que es el único en proponer un plan de acción detallado, además de igualdad de género e inclusividad.

David Lappartient

De 51 años, nacido en Francia. Asumió la dirección del Comité Olímpico Francés (CNOSF) en plena crisis en junio de 2023, es también presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde 2017. “Espero poder convencer a mis colegas de que puedo ser un buen líder para el COI. Mi rol debe basarse en el liderazgo, la visión y la unidad a través del diálogo y de la diversidad”, apuntó. Lappartient se mostró interesado en que el continente africano sea sede de un Juego Olímpico: “El COI está en los cinco continentes, el deporte está en todos los continentes. África va a tener los Juegos de Juventud (Dakar 2026), pero también los Juegos Olímpicos deberían ir allí. No hablo de una fecha específica, pero me gustaría, porque se lo merece”.

El francés David Lappartient JOEL SAGET - AFP

En el COI preside la comisión de deportes electrónicos (eSports) y llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para que este país organice durante doce años los futuros Juegos Olímpicos de los Deportes Electrónicos.

Johan Eliasch

Nacido hace 63 años en Suecia, aunque también tiene la nacionalidad británica, este empresario es reconocido por ser un fervor ambientalista, detalle a tener en cuenta dada la oleada de incendios que hubo en Los Ángeles, sede de los Juegos en 2028. Preside la Federación Internacional de Esquí desde 2021. “He asesorado a gobiernos en cuestiones de protección del medio ambiente y en medidas contra el cambio climático. Si se está buscando a alguien con mucha experiencia y conocimientos, soy su hombre”, le señaló a la agencia AFP.

Johan Eliasch, nacido en Suecia y de origen británico JOEL SAGET - AFP

“Estoy muy comprometido con la tecnología y he dirigido una gran empresa”, la multinacional austriaca de equipamiento deportivo Head hasta 2021, cuando dimitió tras ser elegido presidente de la federación de esquí, que es “la mayor federación de deportes de invierno, que organiza el 55% de los eventos de los Juegos de Invierno”.

Juan Antonio Samaranch

Este candidato no necesitará promoción, ya que se trata del hijo del expatrón emblemático del COI Juan Antonio Samaranch (1980-2001), cuya dirección es recordada por el aumento de ingresos del olimpismo, pero también por una gobernanza controvertida.

A los 65 años, el dirigente español no cuenta con pasado de deportista, pero por segunda vez es vicepresidente del COI (2016-2020 y desde 2022), y sigue de cerca las cuestiones vinculadas al marketing: su candidatura apuesta por destacar la marca olímpica, en especial explorando nuevas formas de ingresos y recomendando reexaminar el programa de patrocinios internacional.

El español Juan Antonio Samaranch JOEL SAGET - AFP

Samaranch aseguró que reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debería ser una prioridad en la agenda del próximo líder del COI. “Estados Unidos es hoy uno de los socios más, si no el más, importantes”, dijo en un reportaje de la agencia AP.

Kirsty Coventry

Exnadadora de 41 años, la zimbabuense es la única mujer entre los aspirantes a la presidencia del COI. Cuenta con un palmarés olímpico destacado: siete medallas, dos de ellas de oro en cinco ediciones. Además, posee experiencia gubernamental como ministra de Deportes y un ascenso estelar en el seno del COI, desde su entrada en 2013, ha presidido la comisión de atletas. Cuenta, desde 2018, con un puesto en la comisión ejecutiva, está interesada en cuestiones de finanzas y solidaridad olímpica y dirige la comisión de coordinación de los JJ.OO. de Brisbane 2032.

La zimbabuense Kirsty Coventry FABRICE COFFRINI - POOL

“Abriría para África, creo, muchas oportunidades para asumir diferentes roles de liderazgo. África está preparada”, dijo la zimbabuense, que es la segunda mujer en aspirar a la presidencia. La primera fue la estadounidense Anita DeFrantz, en 2001, cuando ganó el belga Jacques Rogge.

Sebastian Coe

Desde hace años pareciera que el doble campeón olímpico de los 1500m está destinado a dirigir el COI. El británico de 68 años cuenta en su favor un aura deportiva, una presencia mediática y una larga experiencia como dirigente: organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, diputado conservador británico, presidente del Comité Olímpico Británico y, sobre todo, patrón mundial del atletismo.

Coe puede presumir de haber recuperado el rumbo desde 2015 de World Athletics, una institución sacudida por su predecesor Lamine Diack, condenado por su implicación en el disimulo del dopaje ruso. Pero Coe se ha buscado también enemistades, tras decidir otorgar primas económicas a los atletas medallistas de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 sin haber consultado con nadie, una medida financiera que la mayor parte de federaciones internacionales no pueden adoptar.

El británico Sebastian Coe Fabrice Coffrini - Pool AFP

Sus posiciones firmes, como la exclusión total de deportistas rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania, chocan de frente con el sentido del consenso de Bach, quien los reintegró bajo bandera neutral tras la petición de una parte del mundo olímpico.

Morinari Watanabe

El presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, japonés de 65 años, se distingue de sus rivales por su programa, de largo el más preciso y radical. Destaca la propuesta de organizar de forma simultánea los Juegos Olímpicos de verano en cinco ciudades, una por continente, con una difusión continua en streaming.

El japonés Morinari Watanabe FABRICE COFFRINI - POOL

“Con unos Juegos en cinco continentes, la televisión tendría transmisiones durante las 24 horas. Mucha gente quiere una revolución, la innovación. Debemos crear un nuevo futuro”, fue una de sus propuestas.

