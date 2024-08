Juegos Olímpicos 2024 | El impresionante clavado de dos nadadoras chinas que les valió el oro

Escuchar

“Son la misma persona”, “hicieron copiar y pegar”, “increíble sincronización” fueron algunos de los comentarios que surgieron en las redes sociales tras la actuación de las chinas Chen Yuxi y Quan Hongchan en la competencia de clavado sincronizado femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Las nadadoras consiguieron el miércoles la medalla de oro en la plataforma de 10 metros.

La calidad de la delegación de China en la disciplina no es una novedad. Las competidoras ganaron la medalla de oro y de plata en la competencia individual en los Juegos de Tokio y son, además, las actuales campeonas del mundo -premio que ganaron tres veces desde que se juntaron como dupla en 2022. Esta representa la séptima medalla de oro consecutiva en clavado sincronizado , récord que la delegación mantiene desde la inclusión del evento en los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000.

Las medallistas de oro Chen Yuxi y Quan Hongchan de China, las medallistas de plata Jo Jin Mi y Kim Mi Rae de la República Popular Democrática de Corea y las medallistas de bronce Andrea Spendolini Sirieix y Lois Toulson de Gran Bretaña (Xinhua/Lai Xiangdong) Lai Xiangdong - XinHua

En el video que se viralizó en redes se ve como ambas atletas se paran en la plataforma y realizan su clavado de forma perfecta. En la cámara que enfoca la actuación de costado, por momentos no puede distinguirse a una de la otra , y pareciera que son una sola persona. Su sincronización total les trajo la victoria con 359,10 puntos. Las siguieron en la medalla de plata Jo Jin Mi y Kim Mi Rae, de Corea del Sur, con 315,90 puntos y Andrea Spendolini-Sirieix y Lois Toulson, de Reino Unido con 304,38.

Chen Yuxi y Quan Hongchan, de tan solo 18 y 17 años respectivamente, competirán de nuevo en el clavado sincronizado individual, que comenzará el 5 de agosto. Su excelencia puede deberse al nivel de disciplina que ejercen sobre sí mismas, algo que se vio en las declaraciones posteriores a la victoria. “No estoy feliz con mi actuación. Todos los clavados fueron mediocres”, sostuvo Hongchan.

“Antes del evento me sentí un poco nerviosa y presionada. No logré manejar bien esas emociones”, explicó Yuxi. “Mi actuación fue algo inestable y no pude controlar algunos detalles de los clavados de forma correcta. Son los Juegos Olímpicos después de todo. ¿Quién no sentiría la presión?”, agregó.

¡SÍ, SON DOS ATELTAS CHINAS! 🤩🇨🇳💦



No te pierdas este gran clavado sincronizado de Chen Yuxi y Quan Hongchan donde por un momento parece que solo hay UNA clavadista...

No por nada se llevaron el oro, ¿verdad? 😅#Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/2I984GloAz — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2024

Esa excelencia se vio también en los nadadores de clavado sincronizado masculino, que le dieron al país la segunda medalla de oro. Lian Junjie y Yang Hao obtuvieron 490,35 puntos, muchos dieces y ninguna marca por debajo de los ocho puntos. China busca convertirse en el primer país en obtener todas las medallas de oro en clavados desde que la disciplina sincronizada llegó a los Juegos en el 2000, cuando el programa se duplicó de cuatro a ocho eventos. Desde entonces, el país obtuvo 40 de las 50 medallas.

Este triunfo representó para China la medalla de oro número 49 , lo que le permitió desempatarse con Estados Unidos por la mayor cantidad de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos.

Con información de Associated Press y Reuters

LA NACION