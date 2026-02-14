Juegos Olímpicos de Invierno: el brasileño Lucas Pinheiro Braathen ganó el primer oro para Sudamérica en la historia

En la pista de esquí de Bormio, en la Lombardía italiana, resuena un “¡vamos!“, bien latinoamericano. Lucas Pinheiro Braathen, nacido en Oslo, Noruega, hace 25 años pero de vientre brasileño, mira al cielo y festeja. Sabe que nadie podrá alcanzarlo en el slalom gigante. Y que el oro olímpico descansará en su pecho. Sabe, también, que acaba de hacer historia: es la primera medalla para Sudamérica en los 102 años de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y apenas la tercera del hemisferio Sur.

El musicalizador de la prueba sintoniza con el flamante medallista. Suena Tema da vitória, mítica canción usada en tiempos de Ayrton Senna en la Fórmula 1. Pinheiro Braathen se emociona con el metal sobre él. Incluso da un salto en plena premiación, puño en alto; pura alegría. “Inexplicable. Es totalmente inexplicable”, alcanza a decir quien le sacó casi un segundo de ventaja a su más inmediato perseguidor, el suizo Marco Odermatt.

"Inexplicable", calificó su triunfo Pinheiro Braathen, que de chico pensaba ser futbolista y tenía por referente a Ronaldinho Gaúcho y Ronaldo. FABRICE COFFRINI� - AFP�

“No sé cómo expresar con palabras lo que siento ahora mismo. Solo quería compartir que probablemente todo el mundo en Brasil esté mirando, siguiendo y alentando”, dice Pinheiro por televisión. Y añade: “Esto puede ser una fuente de inspiración para la próxima generación. Nada es imposible. No importa dónde estés, tu ropa, tu color de piel; lo que importa es lo que llevás dentro. Esquié con la fuerza brasileña en el corazón”, completa.

Y sobre su desempeño, detalla: “Es una pista donde se necesita encontrar velocidad y crear ritmo. El atleta precisa esforzarse al máximo. Como la nieve estaba muy seca, era importante encontrar ese equilibrio. Si entraba con demasiada fuerza a las puertas, podía desperdiciar demasiada energía. Lo que logré hoy fue encontrar ese equilibrio entre presión y velocidad”. Y se esperanza con miras a lo que vendrá, que será la prueba de slalom del próximo lunes. ¿Cómo puede vencer? “Llevando la energía, el amor y la felicidad que siento ahora mismo. Ganar esta competencia hoy con mis familiares aquí, con mis amigos y con Brasil mirándome. Voy a canalizar todo este amor y esta energía para que en dos días pueda bailar aun más”, promete.

Brasil, un país cálido que carece de montañas altas, se anotó como el primero de Sudamérica en obtener una medalla dorada en más de un siglo de Juegos Olímpicos de Invierno. FABRICE COFFRINI� - AFP�

De Ronaldinho a Lula

“Sin duda, fue un momento muy emotivo”, dice Pinheiro Braathen a SporTV sobre la ceremonia de premiación, que tuvo a la bandera brasileña en lo más alto del podio por primera vez en los 102 años de los JJ. OO. invernales. Y continúa: “No crecí esquiando; crecí jugando al fútbol. Ésa fue mi introducción a este deporte. Cuando visitaba a mis familiares en Brasil, mis primeros referentes fueron Ronaldinho Gaúcho y Ronaldo. Esas personas realmente transformaron el fútbol y el deporte en general, con la valentía de ser quienes son, a pesar de todas las críticas y las consecuencias que conlleva”, comenta sobre ambos ex campeones del mundo.

Y añade: “Es esa valentía de ser quienes son, aunque sean diferentes, lo que me inspiró y me hizo decirle a mi padre cuando tenía seis o siete años que quería ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Ahora soy esquiador, pero al menos soy un campeón”.

La palabra de Pinheiro Braathen en Milán-Cortina

De alguna forma, Pinheiro Braathen es un habitante de dos ciudades: nació en Oslo y también vivió en San Pablo, y además, solía irse de vacaciones a Campinas. “Creo que las diferencias entre mis culturas, que son muy distintas, aportaron otra perspectiva, otros pensamientos, nuevas ideas. En mi infancia fue difícil lidiar con estas diferencias culturales; fue difícil encontrar mi lugar en la comunidad. Fue duro. Pero estoy agradecido por estas diferencias, porque son lo que trajo el oro a casa. La diferencia es el superpoder. Hoy he logrado confiar en eso”, detaca el flamante medallista dorado.

Su actuación en Italia no pasó inadvertida en el país representado. Tanto São Paulo, el club de fútbol por el que simpatiza Pinheiro Braathen, como el presidente de la nación, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, felicitaron al deportista por su gesta en Lombardía. “¡HISTÓRICO! ¡La primera medalla de Brasil en los Juegos Olímpicos de Invierno! ¡Y es oro, ganado por el tricolor Lucas Pinheiro Braathen! ¡Primer puesto en el slalom gigante de esquí alpino! ¡Felicitaciones, Lucas!“, se lee en la cuenta de X del club paulista, cuyo equipo de fútbol es dirigido por el argentino Hernán Crespo.

“¡Es orooooooooooooooooooooo! ¡Brasil hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno! Por primera vez, nuestro país subió al podio en una realización olímpica de invierno. La medalla ganada por Lucas Pinheiro Braathen en el slalom gigante quedó grabada para siempre en la historia del deporte brasileño en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Este resultado sin precedentes muestra que el deporte brasileño no tiene límites. Refleja talento, dedicación y trabajo continuo para fortalecer el deporte en todas sus dimensiones. Felicitaciones, Lucas Pinheiro, y a todo el equipo involucrado en este logro histórico, que inspira a las nuevas generaciones y amplía los horizontes del deporte nacional", publica por su parte el mandatario.

Pinheiro Braathen nunca olvidará este 14 de febrero, el día en el que escribió la historia.