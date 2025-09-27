Místico se codea con la Pesadilla Americana: el luchador mexicano que se metió en el top 10 de la elite mundial

La revista especializada Pro Wrestling Illustrated (PWI, por sus siglas en inglés) dio a conocer quiénes son los mejores luchadores del mundo en 2025. El listado incluye figuras estadounidenses de la World Wrestling Entertainment (WWE), pero llamó la atención la inclusión de Místico, el luchador mexicano, quien se ubica en el noveno lugar dentro del Top 10 junto con estrellas como Cody Rhodes, Jon Moxley y Seth Rollins.

El luchador mexicano que destaca entre los mejores del mundo como Cody Rhodes

En la edición 34° del PWI, la revista estadounidense reveló a los 500 luchadores que destacaron en 2025. Y si bien Cody Rhodes se coloca en el primer lugar, el mexicano conocido como Místico logró posicionarse entre los diez mejores, lo que lo ubica como el único latino en lograrlo, según la publicación.

Místico logró llegar al top 10 de los mejores luchadores del mundo por segundo año consecutivo (X/@CMLL_OFICIAL) (X/@CMLL_OFICIAL)

Para determinar quiénes conformarían el listado, la revista estadounidense tomó en cuenta diversos factores, entre los que se encuentran:

Récord de victorias y derrotas

Campeonatos ganados

Calidad de la competencia

Grandes disputas

Prominencia dentro de la(s) promoción(es) de un luchador

Habilidad en la lucha libre

Cody Rhodes, más conocido como “La Pesadilla Americana”, obtuvo por segundo año consecutivo el primer lugar del ranking, luego de ser considerado como el campeón indiscutido de la WWE. Por su parte, el luchador mexicano Místico logró avanzar una posición, ya que en 2024 se encontraba en el número 10.

Recientemente, Místico logró obtener el campeonato Mundial de Peso Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL, por sus siglas en español). En el listado, los 10 mejores luchadores que destacan del PWI 500 son:

Cody Rhodes

Jon Moxley

Gunther

“Hangman” Adam Page

Hirooki Goto

Jey Uso

Swerve Strickland

Seth Rollins

Místico

Will Ospreay

Así inició la trayectoria del luchador mexicano Místico

Místico comenzó su carrera en 1998 con el nombre de Dr. Karonte Jr, una forma de rendirle homenaje a su padre, quien también se desempeñó como luchador. Para poder ingresar CMLL, tuvo que cambiar de nombre a Astro Boy, de acuerdo con el sitio web.

Sin Cara fue el nombre elegido por Místico para poder luchar en Estados Unidos (X/@WWE) (X/@WWE)

Fue hasta 2004 que creó el personaje de Místico, con el cual obtuvo la atención de los aficionados mexicanos. Ese mismo año, fue parte del Torneo La Gran Alternativa, en el cual peleó al lado de figuras como el Hijo del Santo, lo que le ayudó a obtener un mayor reconocimiento en su carrera profesional.

En 2005, Místico junto con Volador Jr. ganaron las caballeras de Ántrax y Ébola en la Arena Coliseo de Guadalajara. Al año siguiente, ganó el Campeonato Mundial Medio de la National Wrestling Alliance (NWA) en el mismo recinto, recordó el CMLL.

También logró ganar la máscara de Black Warrior en el 73 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, así como la de Sepultero, Hijo del Diablo y Skayde.

En 2011, Místico tuvo que cambiar de nombre una vez más para convertirse en el luchador Sin Cara y presentarse en la WWE. En su sitio web, la empresa lo destacó como una de las promesas, quien logró cautivar en el ring por sus ataques aéreos.

El regreso a México tras su paso por la WWE

Tan solo unos cuatro años después de su debut en la WWE, Místico regresó a México, pero ahora con la Triple AAA, por lo que tuvo que volver a cambiar de nombre y ahora sería conocido como Myzteziz, aunque no tuvo un paso duradero, recuerda ESPN.

El luchador regresó al CMLL después de un breve paso en la Triple AAA (X/@CMLL_OFICIAL) (X/@CMLL_OFICIAL)

Místico regresó al CMLL, pero con el nombre de Carístico, ya que su nombre anterior ya estaba ocupado. En 2017, llegó su primer triunfo con esta nueva imagen al obtener la máscara de Histeria y derrotar a Black Warrior en una lucha de máscara contra cabellera, según CMLL

El 1° de noviembre de 2019 ganó el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, donde se enfrentó al luchador Místico, quien le había ganado su nombre, pero que logró recuperar para volver a portarlo en la actualidad.