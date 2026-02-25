Brutalidad en una pelea de lucha libre: le pegaron una patada a una espectadora en la cara

Una pelea de lucha libre en los Estados Unidos terminó en escándalo por una situación extradeportiva que vinculó a Andrade, actual campeón del All Elite Wrestling, una de las competencias más importantes de este deporte.

Mientras su rival, Charly Manson, se encontraba sacándose una foto con una fanática, Andrade irrumpió en la escena con una patada voladora que impactó de lleno sobre la chica, quien dio varios pasos hacia atrás y fue socorrida por parte del público que miró azorado al luchador por su intempestiva actitud agresiva.

La patada voladora de Andrade a una espectadora

A raíz de ello, Manson intercedió en la escena y le propinó un golpe a Andrade en defensa de la chica que fue agredida. En el contexto del evento House of Glory, ambos luchadores continuaron el combate dentro del cuadrilátero ante la vista de los espectadores, que, de a poco, dejaron atrás el mal trago de la patada al rostro de la chica, quien no sufrió heridas de gravedad.

House of Glory, reconocido por sus siglas HOG, es una escuela de lucha libre profesional estadounidense situada en Nueva York. Al tener un reconocimiento mundial, muchos boxeadores o luchadores de otras disciplinas se hacen presentes para aprender las técnicas de este deporte donde valen los golpes de puños y las patadas por encima de la cintura.

En una pelea que se extendió durante varios minutos, Manson se vengó de Andrade y le ganó bajo la modalidad “cuenta de tres”, que, como indica la frase, son los segundos que cuenta el juez hasta que uno de los combatientes queda sin reacción.

Charly Manson ganó la pelea contra Andrade

Charly Manson, ganador del combate, tiene una historia de vida vinculada al deporte y también al régimen carcelario al estar privado de su libertad desde 2013 a 2015 por agredir a dos policías en la vía pública.

A pesar de ser sentenciado a siete años de prisión en la cárcel llamada Reclusorio Sur, en México, el boxeador recuperó su libertad por “buena conducta” al introducir la lucha libre como un deporte recreativo dentro del correccional.