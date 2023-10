escuchar

SANTIAGO.- Es probable que el sabor amargo le dure unos días a Lourdes Carlé. Su espíritu batallador, que da especialmente cuenta de eso cuando juega con los colores de Argentina, no le permitirá desenojarse rápido, pero al fin sabe que sucederá. No pudo alzarse con la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y ese es un impacto que no le gusta. Los ojos vidriosos en los primeros metros de encuentro con la prensa dan cuenta de las emociones, pero la explicación que da sobre la derrota ante la brasileña Laura Pigossi por 6-2 y 6-3 en la final no roza ninguna excusa: no le encontró la vuelta al partido, se sintió incómoda, disgustada y no le salió nada de lo que había planeado. Sin embargo, cuando salga el sol, volverá a iluminarse. La medalla plateada que se colgó este domingo adquirirá su valor. Además, Lourdes ya tenía el premio mayor en la mano: la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, plaza que le valió por su acceso a la definición.

La jugadora de Daireaux, de 23 años, llegó a Santiago para hacer su primera experiencia panamericana. Debutó como todo el equipo argentino a excepción de Facundo Bagnis, quien disputó sus terceros Juegos y fue el alma del plantel. Como cosecha se lleva la presea plateada de singles, el pasaje a París que deberá validar el próximo año (debe ubicarse entre las 400 tenistas del mundo tras Roland Garros) y otra medalla más, de bronce, junto a Julia Riera en el dobles femenino. Para nada es poco por ser la primera excursión.

Lourdes Carlé y Laura Pigossi se saludan al final: la argentina no pudo llevarse la de oro NICOLAS KLEIN/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Este domingo, tras un comienzo con dudas, que incluyó un quiebre de Pigossi en el amanecer del partido y el pedido inmediato de médico por parte de Lourdes, la argentina acertó un par de tiros y se tomó de la energía de las tribunas para empezar a emparejar el primer set, aunque no pudo remontarlo y sufrió un segundo quiebre para el 6-2 con el que se cerró el segmento. La atención profesional no fue por ningún problema mayor: luego del partido se le vio lastimada una uña de la mano izquierda, en la que llevaba un apósito. En el segundo set otra vez Pigossi logró quebrar rápido y tomó de nuevo ventaja. Si bien hubo atisbos de un juego mejor en Lourdes, nunca pudo terminar de meterse en el partido. Se le fue en un muy fugaz 6-3. Ni siquiera hubo tiempo de lamento.

“Creo que ella planteó un partido muy bueno y de gran nivel, me propuso el juego que más me molesta y lo pudo sostener todo el partido, así que de su lado es super meritorio. Yo al principio tuve bastantes errores, también porque sentía que no había mucho hueco del otro lado y eso me hacía sentir impaciente, apurada y se fue viendo en que la ventaja era cada vez más grande. Después, ya sabés que con ciertas jugadoras cuando la distancia se hace tan grande es difícil volver”, dijo Lourdes tras el encuentro, dejando de lado la consulta de si estuvo plena físicamente. Y siguió: “Lamentablemente nunca pude ir arriba en el partido. Había planeado una táctica con mi entrenador que no se pudo plasmar, después se fue cerrando un poco más y nunca pude volver. Una lástima, justo en una final, que yo me venía sintiendo bien en finales. Pero toca seguir trabajando, el deporte es así. Más allá de todo estoy contenta con la semana que tuve”.

Al Ritmo de Samba: Brasil 🇧🇷 celebra la medalla de oro 🥇 en tenis femenino 🎾 Laura Pigossi 🇧🇷 derrotó por 2 sets a 0 a Lourdes Carle 🇦🇷 con parciales de 6-2 y 6-3 y se queda con la presea dorada. Felicitaciones al Time Brasil pic.twitter.com/WhGCmZwczU — Panam Sports (@PanamSports) October 29, 2023

Pese a la bronca del momento, Carlé es consciente de todo lo que cosechó el tenis argentino en estos Juegos de los que vuelve a irse con podios. Y lo que cosechó ella en particular: “La semana es superpositiva, me clasifiqué a los Juegos, que era el mayor objetivo. Hoy era la frutillita del postre ganar la de oro, pero creo que todo el trabajo que vengo haciendo es bueno y un partido no lo puede opacar, no voy a dejar que pase y voy a seguir con lo que vengo haciendo”, remarcó. Luego, se explayó sobre la actuación grupal.

El equipo albiceleste ganó tres medallas en singles (plata ella y bronce Julia Riera, más la de Facundo Díaz Acosta) y dos de dobles (bronces de ella y Julia Riera en dobles femenino y de Facundo Díaz Acosta y Martina Capurro en dobles mixto). “Fue espectacular para todos los argentinos. Primero que nada quiero decir que formamos un grupo increíble, todos nos llevamos muy bien, todos tiramos para el mismo lado y eso en los grupos es lo más importante. Nunca nos dejábamos solos cada vez que alguien jugaba, y esas cosas no sé si se ven en otros países, tal vez sí, pero nosotros estuvimos bien unidos y después es fruto de todo el trabajo que se viene haciendo. El bronce de Juli es muy bueno, somos dos argentinas en el podio, no sé si pasó alguna vez... También ganamos la de bronce en dobles. Se ve que el tenis viene evolucionando, también viene un grupo de abajo que tira y nos llevamos bien, todo eso hace que nos motivemos y vayamos llegando al mejor nivel.

Lourdes Carlé y Julia Riera subieron al podio de singles y también al de dobles: ganaron el bronce ALEX DIAZ/SANTIAGO 2023 via PHOT - PHOTOSPORT CHILE