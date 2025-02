Julián Carranza, el inesperado goleador argentino que eliminó a Milan de la Champions League

Convirtió el primer gol de su vida en la Champions League, en San Siro y consiguió lo que no estaba en los planes de (casi) nadie: despachar a Milan de la competencia que el gigante italiano solía disfrutar. Un auténtico bombazo de un delantero argentino, que no es conocido por el gran público. Se trata de la mejor noche de su vida futbolera, qué duda cabe.

Julián Simón Carranza es el hombre. De 24 años, un romperredes sutilmente anónimo. La crónica cuenta que con un cabezazo demoledor del argentino, Feyenoord empató 1-1 en el partido decisivo de los ‘play-off’ de la Champions League luego de haber vencido en el primer encuentro (1-0) y avanzó a los octavos de final, instancia en la que podría medirse con Inter o Arsenal.

Los ojos bien abiertos de Carranza, que anotó el gol más importante de su carrera Luca Bruno - AP

El mexicano Santiago Giménez había adelantado al conjunto italiano en los primeros segundos de partido, pero un gol de Carranza a 20 minutos del final rubricó el empate y desequilibró la balanza a favor de los neerlandeses. Que desataron su propia fiesta.

Siete veces campeón de la Champions y habituado a grandes noches europeas, el Milan era conocedor de la magnitud del partido, y la mejor prueba de ello llegó a los 36 segundos. Después de un primer acercamiento al área que terminó en saque de esquina, el alemán Malick Thiaw remató de cabeza desde el primer palo y en el segundo apareció Giménez para igualar la eliminatoria antes de que el reloj marcase el primer minuto de partido.

Por el pasado: Santiago Giménez no gritó el gol Luca Bruno - AP

El mexicano, hijo del Chaco Giménez, de pasado en Boca, justamente quien cambió a los de Rotterdam por los ‘Rossoneri’ en el reciente mercado de enero, no celebró el tanto y pidió perdón a la que fue su hinchada hasta hace un mes. El partido se empezó a complicar para los hombres de Sérgio Conceicao cuando Theo Hernández, que había visto una tarjeta amarilla por una dura entrada en el primer tiempo, recibió la segunda por simular un penal y dejó a Milan con un hombre menos para casi toda la segunda mitad.

El Feyenoord, conducido por un nuevo entrenador (Pascal Bosschaart asumió hace diez días, en reemplazo de Brian Priske), olió la sangre y fue justamente allí cuando surgió Carranza, que había entrado 9 minutos antes. Más aún: había tenido unas líneas de fiebre algunas horas antes. “Estoy enfermo... Sigo enfermo, pero contento. Fue difícil, la verdad. Salí del banco y marqué el gol, es algo increíble que nunca voy a olvidar”, sostuvo.

Más tarde, exultante, agregó: “Corrí hacia allí, el balón me dio en la cabeza... y entró. Es exactamente por eso que vine al Feyenoord. Miren a nuestros aficionados en este gran estadio. Ahora vamos a pasar a la siguiente ronda, dejamos atrás a un gran equipo como Milan. Por eso estoy aquí, para jugar este tipo de partidos y demostrar lo que puedo hacer”, contaba, emocionado.

Los neerlandeses resistieron y se aferraron a la “hazaña”, bajo el nombre de un argentino, “King Julián”... que pocos conocen en el gran medio.

¡ENTRO PARA ESO! ¡CARRANZA ADELANTA A FEYENOORD EN EL GLOBAL ANTE MILAN!



📺 Toda la #UCL en #DisneyPlus pic.twitter.com/PoQBHFup5J — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2025

Nació en Oncativo, Córdoba, el 22 de mayo de 2000 y fue una de las primeras adquisiciones de Inter Miami, cuando todavía no era parte de la MLS. Y mucho menos soñaba con tener entre sus estrellas a Lionel Messi. Comenzó a jugar a la pelota a los seis años en el club Unión de su ciudad y a los 13 años se probó tanto en Instituto de Córdoba como en Banfield, en Buenos Aires y... quedó en los dos. Se decidió por el Taladro y de un día para el otro tuvo que dejar todo para vivir en la gran ciudad. Le costó, en un principio.

Sufrió la historia de tantas jóvenes promesas. En ese sentido, alguna vez contó: “Fue difícil porque yo era muy chico. Tenía 13 años, vivía con mi familia, tenía mis amigos, y de un día para el otro no tuve nada más de eso. Fue un cambio fuerte, pero lo que yo quería era jugar al fútbol y creo que tomé la mejor decisión. Cuando llegué a Buenos Aires me quedé en la pensión del club, no conocía a nadie, arranqué de cero. No tenía familia ni amigos, extrañaba mucho y pensé en volver, pero elegí luchar y seguir jugando porque ese era mi propósito. Con el tiempo gané amistades, conocí gente y se me hizo más fácil estar lejos de mi familia”.

Fue parte de la selección argentina juvenil. Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Siempre lejos de las grandes luces, pero con una arrolladora dosis de energía positiva. Pasó a Inter Miami en julio de 2019 procedente de Banfield a cambio de 6 millones de dólares. Jugó 42 partidos, 11 de ellos como titular, y tuvo una cosecha de tres goles en sus dos temporadas en el equipo del que ahora habla el mundo por la presencia de Messi.

Un gol con la camiseta de Banfield y frente a Estudiantes Santiago Hafford - LA NACION

En un comunicado publicado por Inter Miami el 26 de julio de ese año, el club había comunicado: “Treinta y dos semanas antes de hacer su debut absoluto en la Major League Soccer, el Club Internacional de Fútbol Miami anuncia hoy que ha contratado al joven mediocampista argentino Matías Pellegrini y al delantero argentino Julián Carranza. Los jugadores de 19 años se convierten en los primeros jugadores del club”. Pellegrini jugaba en Estudiantes (hoy está en Vélez).

El 23 de diciembre de 2021 pasó a Philadelphia Union, donde se destacó un poco más. Jim Curtin, el entrenador en aquellos días, señaló: “Los mejores delanteros del mundo son despiadados, y creo que Julián tiene eso. Te garantizo que si le preguntás a cada defensor contra el que ha jugado si lo ha sufrido, te dirá que sí. Es muy, muy físico. La forma en que presiona y defiende, el ritmo que impone, lo hace todo bien. Es implacable”. Allí, se convirtió en un artillero de peligro: en la temporada 2022 llegó a anotar 15 goles en 34 partidos.

That Argentine connection 🇦🇷



Lionel Messi x Julián Carranza pic.twitter.com/h3IptHuGBB — Major League Soccer (@MLS) August 16, 2023

No compartió el vestuario con la Pulga, pero... a Lionel Messi lo conoció en junio de 2017, cuando solo tenía 16 años. Carranza se sacó una foto con Leo en el predio de la AFA en Ezeiza, la subió a sus redes y escribió: “Feliz de poder haber compartido una cancha con este Fenómeno, sos y serás el mejor de la Historia del Fútbol”. Algunos años después, el genio rosarino, autor de un golazo en un triunfo de Inter Miami frente a Philadelphia, le dio su indumentaria al delantero luego de un encuentro por las semifinales de la Leagues Cup, en agosto de 2023. Y un cálido, inolvidable abrazo... Ese mismo gesto que recibió esta tarde, de todos sus compañeros al escribir la historia.

Lo mejor del empate Milan y Feyenoord

LA NACION