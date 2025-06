Julio César Chávez vs. Jake Paul: cuándo será la esperada pelea y qué dicen las casas de apuestas en EE.UU.

Julio César Chávez Jr. estuvo fuera de actividad durante varios meses debido a problemas con el consumo de sustancias nocivas, las cuales afectaron su vida personal y física. Ahora, el pugilista mexicano regresará al cuadrilátero para enfrentar a Jake Paul.

Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul: quién es el favorito de las casas de apuestas

El combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se llevará a cabo el próximo sábado 28 de junio alrededor de las 20:00 ET en el Honda Center Anaheim, California. La pelea será la primera de una larga cartelera en la que se disputarán algunos títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial del Boxeo.

Paul abrió como favorito con -1100 sobre Chávez en las diferentes casas de apuestas, pero ahora se ubica entre los -500 a -700. En su última pelea de exhibición contra Mike Tyson inició con -310 como favorito sobre el excampeón mundial de boxeo, de acuerdo con Forbes.

De igual manera, el nocaut de Jake Paul a Chávez Jr. se encuentra positivo con +162, mientras una victoria por decisión o decisión arrancó en un rango de -110.

Por otro lado, el pugilista mexicano se encuentra entre un rango de +350 a +500 en las casas de apuestas. De tal manera, que los apostadores tendrán mayores ganancias al poner su dinero a la victoria del “Hijo de la Leyenda”, señala Sports Media.

En algunas casas de apuestas, la victoria de Julio César Chávez Jr. por nocaut pagaría una gran cantidad de dinero a los apostadores, ya que se encuentra en +700, al mismo tiempo la victoria por decisión o decisión técnica pagaría hasta el momento +1000. Asimismo, el empate se estableció actualmente en +1600. Cabe resaltar que estos momios podrían modificarse conforme se acerca la pelea.

Jake Paul, el favorito del encuentro

El boxeador estadounidense (-500 a -700) perdió una vez como profesional, al caer en decisión dividida ante Tommy Fury en febrero de 2023. A pesar de esto, Jake Paul tuvo diversas victorias en peleas de exhibición como con Mike Tyson, así como con otras leyendas de MMA como Tyron Woodley, Nate Díaz y Anderson Silva.

Paul comenzó hace poco con su carrera en el boxeo Foto: @jakepaul @jakepaul

Jake Paul mostró su confianza en obtener la victoria en el ring y de sorprender al mundo en su próximo combate. “Este tipo es un cobarde. Él debería haber estado en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez”, aseguró en las previas al encuentro y que recogen medios como ESPN.

Chávez Jr., ¿las posibilidades están en su contra?

El pugilista mexicano arrancó su carrera profesional con una gran presión al ser el hijo del quién es considerado el máximo referente del boxeo en México. Julio César Chávez Jr. cuenta con mayor experiencia en combates profesionales, así como una larga lista de combates contra grandes boxeadores.

A pesar de todo esto, el boxeador mexicano salió desfavorecido en las apuestas debido a su intermitente carrera, la cual se vio envuelta en escándalos personales y sus adicciones. Estas cuestiones fueron vitales para que descuidara su preparación en el boxeo y aun con su experiencia se mantuvo fuera del favoritismo de los apostadores y espectadores.

Julio César Chávez Jr. durante una pelea, mientras su papá lo observa en el rincón. Foto: Archivo Jeff Bottari - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, Chávez señaló en una entrevista con DAZN Boxing que su pelea finalizará en los últimos asaltos. “Hay que reconocer, que no quien sea, aunque le digan youtuber se meta al ring. Yo pienso que la pelea se va a acabar en el 8,9 o 10, si le va bien se va a ir a decisión, y si no, yo creo que en los últimos rounds se va a caer”, finalizó.