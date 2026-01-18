“Fue difícil”: Julio César Chávez Jr. contó cómo vivió su detención por el ICE en California y su deportación

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. relató cómo vivió su detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en julio de 2025, tras su pelea contra el youtuber Jake Paul, así como su posterior deportación a México. Meses después de ese episodio, el pugilista aseguró que atraviesa una nueva etapa personal y anunció su regreso al ring.

Julio César Chávez Jr. cuenta cómo vivió su detención y deportación a México

En una entrevista con Telemundo, Chávez Jr. calificó su detención como una experiencia inesperada y difícil.

“Fue muy duro pasar varios días de esa manera, con las especulaciones”, afirmó, al referirse a los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

El emotivo reencuentro de Julio César Chávez con su hijo se produjo en un gimnasio de Hermosillo, tras semanas de detención, deportación y proceso judicial Diego Soto Box

El boxeador sostuvo que su vida y su carrera son públicas y que siempre ha estado enfocado en el deporte.

Aunque aseguró que actualmente se siente bien, reconoció que en su momento le costó trabajo reacomodar su vida, tanto en lo anímico como en lo físico, tras haber sido excarcelado y deportado a finales de agosto de 2025.

Chávez Jr. indicó que el proceso legal en Estados Unidos continúa, pero se mostró confiado en que el caso se resolverá a su favor, al asegurar que no tiene nada que ocultar.

Julio César Chávez Jr. anuncia su regreso al boxeo tras detención en California

Durante una conferencia de prensa, el hijo del histórico campeón mexicano confirmó que volverá al boxeo profesional, disciplina que, dijo, fue clave para superar ese episodio de su vida.

Julio César Chávez Jr. peleará junto a su hermano (X @LicSoberanes)

Según Telemundo, su regreso al ring está programado para el 24 de enero de 2026, en San Luis Potosí, México, en la Arena Potosí

En esa velada enfrentará al boxeador argentino Ángel Julián Sacco, quien presenta un récord de 10 victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, Chávez Jr. llegará al combate con una marca de 54 victorias (34 por nocaut), siete derrotas y un empate, de acuerdo con Claro Sports.

El mexicano afirmó que esta pelea representa una nueva oportunidad, al sentirse motivado y en mejores condiciones tras el incidente con las autoridades migratorias estadounidenses.

Hermano de Julio César Chávez Jr. compartirá cartelera en su regreso al boxeo

La velada del 24 de enero de 2026 también contará con la participación de Omar Chávez, hermano menor de Julio César Chávez Jr., quien se enfrentará al colombiano José Miguel Torres.

Julio César Chávez Jr. recuperó la libertad condicional en México tras ser deportado de Estados Unidos, en el marco de una investigación de la FGR por presunto vínculo con delincuencia organizada (AP Foto/Etienne Laurent, archivo)

Torres registra 40 victorias y 23 derrotas, mientras que Omar Chávez suma 41 triunfos, nueve derrotas y un empate, con 28 nocauts en su historial. El pugilista mexicano aseguró que buscará una victoria contundente, al considerar cada combate como un reto personal.

El regreso de Chávez Jr. también ocurre en un momento de alta atención mediática para el boxeo mexicano, que atraviesa un proceso de renovación generacional.

Analistas señalan que, más allá del resultado, este combate servirá para medir el estado físico y mental del pugilista, así como su capacidad para mantenerse activo sin interrupciones.