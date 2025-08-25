Buenas noticias para Julio Cesar Chávez Jr. en México: aprueban su excarcelación y llevará su proceso en libertad

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del legendario excampeón mexicano, salió de una cárcel federal en Sonora, México, tras recibir la autorización de un juez para enfrentar su proceso judicial en libertad condicional. La decisión se conoció el domingo 24 de agosto, luego de días de incertidumbre tras su deportación desde Estados Unidos. El caso forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre delincuencia organizada.

Las condiciones de la libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

El juez federal Enrique Hernández Miranda vinculó a proceso al púgil y determinó que deberá continuar bajo libertad condicional. No podrá salir de México durante los próximos meses, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de tres meses. Un agente federal confirmó la medida a AP bajo condición de anonimato, dado que no tenía autorización para declarar públicamente.

El hijo del histórico campeón mexicano abandonó el penal de Hermosillo luego de que un juez le permitió seguir el proceso fuera de prisión

Rubén Benítez Álvarez, uno de los abogados defensores, explicó que Chávez será procesado por “delincuencia organizada en la modalidad de participar, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción clandestina a México de armas de fuego”. En tanto, sostuvo que los cargos de la FGR se basan en “anécdotas de camaradería”.

Origen de la causa contra Julio César Chávez Jr. y vínculos con el Cártel de Sinaloa

El proceso contra Julio César Chávez Jr. está enmarcado en una investigación iniciada en 2019 contra el Cartel de Sinaloa, tras una denuncia presentada por Estados Unidos. La pesquisa incluyó delitos como:

Narcotráfico

Tráfico de armas

Tráfico de personas

Entre los señalados figuraban varios integrantes de la organización criminal. También se encontraba Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, capturado en enero de 2023 y extraditado ocho meses después.

Dentro de esa investigación, la FGR emitió órdenes de detención en 2023, dentro de las que se incluía una contra Chávez Jr., quien había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista en agosto de ese mismo año.

El DHS anunció en redes sociales el arresto de Julio César Chávez Jr. Foto: Homeland Security, X

El boxeador podría tener lazos con el Cartel de Sinaloa por el historial de su esposa, Frida Muñoz. La mujer es conocida por haber estado casada con Edgar Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, asesinado en 2008, y haber tenido una hija con él: Frida Sofía Guzmán Muñoz, quien ahora tiene 19 años y es cantante de regional mexicano.

Cómo fue arresto de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles y su posterior deportación

El pasado 2 de julio, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Chávez Jr. en su residencia en Los Ángeles, California, donde había vivido durante varios años.

La detención se produjo por exceder el tiempo de su visa de turista, vencida en febrero de 2024, y por supuestamente mentir en una solicitud de residencia. El arresto ocurrió pocos días después del combate que disputó con el boxeador e influencer estadounidense Jake Paul.

Tras un mes y medio detenido, el púgil fue deportado a México y entregado a la FGR en Sonora el 19 de agosto. Posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo.

Julio Cesar Chávez Jr.: antecedentes de escándalos en su carrera

A lo largo de su trayectoria, Chávez Jr. ha enfrentado diversos episodios polémicos fuera del ring:

En 2012 fue declarado culpable de conducir en estado de ebriedad en Los Ángeles y recibió una sentencia de 13 días en prisión.

fue declarado en Los Ángeles y recibió una sentencia de 13 días en prisión. A comienzos de 2024 fue arrestado por portación de armas, aunque recuperó la libertad tras pagar una fianza de 50.000 dólares.

El púgil de 39 años también ha luchado contra la adicción a distintas drogas, lo que ha marcado buena parte de su carrera deportiva.

Chávez Jr. no podrá salir de México y cuenta con un plazo de tres meses para la investigación complementaria

Cómo sigue el camino judicial de Julio Cesar Chávez Jr.

Con la decisión del juez, Chávez Jr. podrá enfrentar las acusaciones fuera de una prisión, aunque limitado a territorio mexicano y bajo vigilancia judicial. Mientras tanto, avanza la investigación que definirá su situación jurídica en los próximos tres meses.