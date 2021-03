Julio Falcioni: la ironía sobre el planteo y el miedo que tiene el DT de Independiente pese a la goleada ante Sarmiento de Junín

Independiente goleó anoche por 6 a 0 a Sarmiento, de Junín, y su técnico, Julio Falcioni, siempre tildado de defensivo, desafió en tono irónico que no sabía “cuántos equipos juegan con línea de cinco” como lo viene haciendo el conjunto de Avellaneda, líder de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

”Nosotros miramos siempre la tabla, pero lo más satisfactorio es que el grupo está convencido de lo que hacemos”, sostuvo a TyC Sports el técnico del “Rojo” al término del encuentro ante los juninenses. ”El fútbol tiene diferentes matices, que son defender bien, atacar bien y jugar bien, y con ellos se pueden ganar más partidos que los que se puedan perder”, apuntó.

Falcioni, de 64 años, reveló que cuando los directivos de Independiente lo fueron a buscar a su casa, él les dijo que si fortalecían “algunos sectores de la cancha, al equipo le iba a ir bien”. ”Ahora estamos haciendo las cosas bien, cada vez más seguros y convencidos. Por eso quiero dedicarles un aplauso a los jugadores por lo bien que están haciendo las cosas”, señaló.

Copa de la Liga 2021 Independiente vs Sarmiento Gol de Menendez 15-03-2021 ALFIERI MAURO ALFIERI MAURO

”Pero lo que no me gusta es lo que está pasando con Alan Franco (el zaguero y capitán del equipo) porque parece que se está por ir ahora y no en junio. Y yo recuerdo cuando en 2005 iban nueve fechas del campeonato y me vendieron a Nicolás Frutos, el goleador del equipo, lo que nos perjudicó mucho”, advirtió.

¿Qué pasó entonces? Independiente se quedó sin Frutos, pese a que figuraba en el tope de la tabla de goleadores con nueve tantos, cuando el equipo marchaba cuarto en las posiciones del Apertura 2005, a cinco puntos del líder Boca. La venta del delantero, al Anderlecht de Bélgica, se concretó a través de un grupo empresarial ligado a Julio Comparada, presidente del club de Avellaneda de entonces. En un comunicado, se explicaba que Frutos había sido vendido en unos 2.800.000 dólares y que el grupo empresarial dueño del pase del jugador resarciría al club con 350.000 dólares en concepto de “vidriera”.

INDEPENDIENTE VS SARMIENTO. COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. GOL Y FESTEJO DEL PRIMERO GOL DE INDEPENDIENTE. MAURO ALFIERI

Lucas Pusineri, que era el capitán del Rojo, puso en su momento el grito en el cielo por aquella venta: “No era el momento para que el goleador del Apertura se vaya”, dijo. Y agregó: “No es común que un jugador abandone a su equipo en la mitad del torneo, y menos cuando ese jugador es el máximo goleador del campeonato. Pero en el fútbol argentino, ya nada sorprende”.

FInalmente, Boca salió campeón del Apertura 2005 de la mano de Alfio Basile, mientras que Independiente concluyó 4º, a seis unidades.

Después, Falcioni analizó que en “cuanto a Alan Velasco (la figura más promisoria del plantel), desde que empezó el campeonato pudo estar solamente en la primera fecha, porque después, por un problema muscular y el Covid no jugó. Veremos si puede hacerlo frente a Vélez en la próxima fecha”.”Ahora estoy poniendo línea de cinco, y yo me pregunto cuántos equipos hay que estén jugando así”, sentenció finalmente.”Por eso me fui contento ya que Sarmiento venía bien, empatándole a Boca en la Bombonera y a Talleres, pero le ganamos muy bien, minimizando a un equipo muy difícil”, completó el “Emperador” tras el 6-0 de anoche, que no se daba para Independiente desde hace 24 años, en 1997 frente a Colón.

LA NACION

