Independiente - Sarmiento: horario, TV y formaciones del partido por la Copa de la Liga

Independiente, que suma cuatro triunfos en fila, recibe este lunes a Sarmiento de Junín, en el cierre de la quinta fecha, con el objetivo de alcanzar a Vélez Sarsfield en lo más alto de la Zona B de la Copa de la Liga. El partido se juega desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América, con arbitraje de Germán Delfino y televisación de Fox Sports Premium.

El “Rojo” de Julio César Falcioni está de racha ya que luego del tropiezo en el debut ante Lanús (1-0) ganó los tres partidos de la Copa de la Liga y el miércoles pasado la extendió en la Copa Argentina, donde venció a Villa Mitre por 1-0 en Mar del Plata. Con nueve puntos sobre quince en juego, Independiente es el único que puede alcanzar en lo más alto de la zona B a Vélez Sarsfield, que el sábado se recuperó de la goleada sufrida ante Boca (7-1) con una victoria en Córdoba sobre Talleres (1-0).

El equipo de Avellaneda no brilla, pero como todo comienzo de ciclo siempre es mejor trabajar sobre resultados positivos para mejorar el rendimiento. Sarmiento, por su parte, atraviesa el proceso de adaptación a la Primera División y por ahora no pudo ganar en la Copa de la Liga. El equipo de Mario Sciacqua estuvo a punto de llevarse los primeros tres puntos la semana pasada como local ante Talleres (1-1) pero debido a un error sobre el final no lo pudo lograr. El miércoles, en el partido pendiente de la primera fecha ante Platense, el “verde” tampoco pudo sostener el marcador y debió conformarse con un punto en Vicente López.

Que llegue el lunes 👊🏻



El Plantel Profesional entrenará mañana por la mañana y luego quedará concentrado de cara al duelo ante Sarmiento.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/xQJa9W4j1x — C. A. Independiente (@Independiente) March 13, 2021

Sciacqua planea repetir la actuación que el equipo realizó en la tercera fecha cuando visitó a Boca Juniors (1-1) en La Bombonera y estuvo cerca de dar la sorpresa. Falcioni todavía no podrá contar con Alan Velasco, quien sigue aislado por ser positivo en coronavirus y también sufrió la baja de Gastón Togni por una lesión muscular. Por lo tanto, el experimentado DT no realizará importantes cambios con respecto a la formación que utilizó en Mar del Plata por la Copa Argentina. Una de las dudas es en el mediocampo, donde Lucas Romero, Domingo Blanco y Lucas “Saltita” González compiten por dos lugares. La otra es en el ataque porque el cuerpo técnico no decidió aún si mantiene a Jonathan Menéndez, quien ingresó al equipo por la baja de Velasco, o le da la oportunidad en ese puesto al colombiano Andrés Roa, de buen partido ante Villa Mitre.

En el equipo de Junín, volverían a la titularidad Yamil Garnier, Lautaro Montoya y Federico Bravo, pero no se descartan más variantes ya que el entrenador evaluará el estado físico de los futbolistas luego del partido del miércoles.

Independiente y Sarmiento se enfrentaron por última vez en octubre de 2016 en Junín y fue victoria del “rojo” por 1-0.El último antecedente en Avellaneda fue en febrero de 2015 y terminó en empate 1-1.

Posibles formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alan Franco, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero o Lucas González; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Jonathan Menéndez. DT: Julio Falcioni.

Sarmiento: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Federico Bravo y Gabriel Alanís; Sergio Quiroga y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Hora: 21.30.

Estadio: Independiente.

Árbitro: Mauro Vigliano.

TV: Fox Sports Premium.

LA NACION