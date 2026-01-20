Stanley apuesta fuerte en la Argentina: abre locales y suma a Antonela Roccuzzo como embajadora

Stanley sabe jugar de local y redobla su apuesta. Un año después de lanzar su primera colección en alianza con Lionel Messi, la marca estadounidense de termos sale ahora al mercado con una nueva edición de la mano de Antonela Roccuzzo.

El lanzamiento se inscribe en un contexto de mayor competencia en el negocio de los termos, tras el levantamiento de las barreras antidumping que regían sobre el producto desde hacía más de dos décadas, y que desde 2025 habilitó el ingreso de nuevos jugadores de China. Ligado al consumo de mate y con ventas anuales de cerca de cuatro millones de unidades, el mercado estaba protegido desde 2001 en el caso de productos con ampolla de vidrio y desde 2004 en el de los de acero inoxidable.

Desde la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) señalaron que la protección sostenida durante más de dos décadas no logró fortalecer a la industria nacional: reportaron una caída en la producción (-26,5%), las ventas (-32%) y el empleo (-31% entre 2021 y 2024).

No obstante, las dos empresas que dominan la venta de termos en el mercado local -Lumilagro y la firma local Grupo Mendizabal, que tiene la licencia de Stanley- apuntaron contra otro factor: los termos “truchos” importados desde China de forma ilegal vía Bolivia.

Stanley avanza en la apertura de locales exclusivos en la Argentina

En paralelo, desde Lumilagro aseguraron que ya trabajaban en su adaptación al nuevo escenario. Mientras que desde Grupo Mendizabal explicaron que la quita de las barreras antidumping no tendrá un gran impacto en sus operaciones: el 98% de sus productos superan el valor mínimo que imponía la medida antidumping, por lo que los aranceles que pagaban -que iban del 18% al 35%- no se veían modificados.

El nuevo lanzamiento se enmarca también en un escenario con un punto favorable: una preferencia creciente por termos de acero inoxidable y su transformación en un objeto aspiracional. Según el informe de la CNCE, el consumo de termos de acero creció 120% entre 2018 y 2023.

Alianzas y enfoque aspiracional

En este contexto y lejos de retrasarse, la marca redobló su apuesta: sumó a Antonela Roccuzzo como embajadora y lanzó Stanley 1913 x Anto, una línea que “celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad”.

La cápsula incluye tres productos: el Quencher Protour, el termo Mate System y el mate clásico.

“Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”, señalaron desde la compañía en un comunicado.

Y añadieron: “Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento”.

Un año atrás, Stanley presentó una cápsula junto a Lionel Messi

La alianza con Stanley se suma a una lista cada vez más extensa de marcas globales que eligieron a Antonela Roccuzzo como rostro visible. En los últimos años, la rosarina activó campañas para Adidas, Tiffany & Co, Alo y Guerlain, entre otras marcas.

A finales de 2024, Stanley ya había cerrado una alianza con Messi para la promoción de un kit personalizado de mate y termo, de color rosa con la leyenda “GOAT”. Y meses más tarde, sacó una segunda cápsula en color celeste, en alusión a la bandera argentina.

En paralelo, Stanley avanza con la apertura de nuevos puntos de venta exclusivos: tiene locales en Buenos Aires (Unicenter, Nordelta, Paseo Alcorta, Distrito Arcos, Alto Palermo, Parque Brown y Abasto), en Córdoba (Córdoba Shopping) y en Neuquén (Alto Comahue). Grupo Mendizabal tomó la representación de Stanley en 2013, cuando solo comercializaba el clásico termo verde. Hoy comercializa más de 400 artículos en la Argentina.