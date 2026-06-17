Kelci Rose, la nueva integrante de las mujeres de la Scaloneta, recibió todo el cariño de los hinchas argentinos

La selección argentina empezó con el pie derecho en el Mundial tras la goleada por 3 a 0 a Argelia. Sin embargo, las miradas no están todas puestas a lo que sucede en el césped, sino que las parejas de los jugadores de la Scaloneta se llevan una gran atención del público. A ese grupo selecto de mujeres se acaba de sumar Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, y la futbolista inglesa no puede estar más feliz de vivir esta experiencia, según mostró en las redes sociales.

Kelci compartió toda su experiencia en las redes sociales

La joven futbolista compartió varias publicaciones del debut mundialista en su Instagram, donde cosecha más de 250 mil seguidores, y se la vio muy entusiasmada por acompañar a su pareja en el torneo, luego de que fue incluido a último momento en la nómina por la lesión de Leonardo Balerdi.

Tras suspender sus vacaciones Ibiza, Kelci compartió un vlog de su viaje hacia Estados Unidos y, más precisamente, hacia la ciudad de Kansas City para vivir el debut de la Scaloneta y apoyar a su pareja en su primera Copa del Mundo. “Preparando mis camisetas”, escribió la mujer de 22 años en el clip mientras elegía qué remera de la selección usar para el ver el partido.

Kelci vivió el partido junto a la familia de su novio (Foto: @_kelci.rose_)

“Llegamos, wow”, exclamó al llegar al estadio, notablemente emocionada por el fervor mundialista. En las gradas, vio el partido con la familia de Senesi, según mostró en sus historias de Instagram. Cuando los jugadores entraron a la cancha, Kelci se mostró orgullosa: “Ese es mi novio”, escribió junto con un emoji de corazón cuando el número 6 y todo el plantel argentino entraron al campo para cantar el himno.

Con el resultado positivo, la futbolista, que al igual que su pareja acaba de dejar el Bournemouth, pudo disfrutar de la fiesta en las tribunas. “Amo a estos fans”, afirmó mientras filmaba a los hinchas argentinos cantar las canciones de cancha y agitar sus banderas.

Kelci demostró todo su amor por la selección argentina (Foto: @_kelci.rose_)

Al igual que prácticamente todo el mundo del fútbol, Kelci se mostró sorprendida por el rendimiento de Lionel Messi, que marcó tres goles frente A Argelia y se transformó en el máximo anotador de la competición. “Qué partido y hat-trick de Messi”, destacó al finalizar el encuentro.

Ahora, la influencer se prepara para vivir el siguiente partido de la Scaloneta el próximo lunes a las 14 (hora argentina) frente a Austria. “Listo el primer partido, vamos al siguiente”, exclamó en el video. Si bien Senesi no sumó minutos en el debut de la Selección, nunca se sabe cuándo Lionel Scaloni deberá contar con sus servicios, por lo que la esperanza de Kelci de ver a su novio en la cancha sigue intacta.

El amor de Kelci por su pareja, el defensor Marcos Senesi

El amor de los hinchas argentinos para Kelci

Tras la inclusión de su pareja al plantel mundialista, Kelci se transformó en una más de las mujeres de la selección. Anto Rocuzzo, Caro Calvagni o Valu Cervantes son algunas de las más queridas de ese grupo; sin embargo, la inglesa ya empezó a sentir el amor de los hinchas argentinos por su figura. A través de comentarios muy amorosos en las redes sociales, los fans de la Scaloneta ya le dieron la bienvenida.

Los comentarios de apoyo en la cuenta de Instagram de Kelci

“Ya te amamos Kelci”, “Bienvenida a la familia argentina”, “Ojalá te hayan incluido en el grupo de Whatsapp de las chicas scalonetas”, “La Barbie hincha de Argentina es real”, son algunos de los comentarios que los hinchas argentinos le dejaron en su perfil de Instagram.

Los hinchas argentinos le dieron la bienvenida a Kelci

Las muestras de cariño no quedaron allí, sino que muchas mujeres hinchas de la Selección reconocieron a la futbolista como una “amiga” más, haciendo gala del culto a la amistad que caracteriza al país. Comentarios como “Bienvenida gorda te amamos” o “Nuestra nueva amiga”, fueron ejemplo de estas muestras de cariño por parte de las fanáticas locales.

Todavía queda mucho Mundial por recorrer pero algo es seguro: la historia de amor entre Kelci Rose y los hinchas argentinos acaba de comenzar.