La novia británica de Marcos Senesi mostró cómo se preparó para el debut del defensor y sorprendió con su look argentino

Tras la inclusión de Marcos Senesi a último momento por la lesión de Leonardo Balerdi, Kelci Rose, novia del jugador de Tottenham, está viviendo a full la primera experiencia mundialista de su pareja. A través de las redes sociales, la futbolista de 22 años mostró todo su entusiasmo y sorprendió a sus seguidores con su camiseta de la selección argentina.

Kelci viajó hasta Estados Unidos para acompañar a su pareja (Foto: @_kelci.rose_)

En su cuenta de Tik Tok, donde suma más de 100 mil seguidores, la joven inglesa compartió un video en la previa del partido de Argentina vs Argelia. Allí se la vio posando con la camiseta número 6 de su pareja, lista para ir al estadio de Kansas City para presenciar el encuentro por la primera fecha del Grupo J.

“What is lifeeeeee… otw to my boyf game likeeeee in the WC (Qué es esta vida, yendo al partido de mi novio en el Mundial)”, escribió la joven sobre el video selfie filmado en la puerta de su habitación de hotel. Como las demás mujeres de la selección argentina, se vio como Kelci no podía contener la emoción por la convocatoria de Senesi.

La futbolista inglesa no pudo contener la emoción por el partido (Foto: @_kelci.rose_)

Si bien su novio aguardará una oportunidad en el banco de suplentes, desde que se conoció su convocatoria como uno de los 26 futbolistas del plantel que dirige Lionel Scaloni, Kelci se mostró muy entusiasmada en las redes sociales, apoyando en todo momento a Marcos. Restará ver si el defensor central suma minutos en el torneo pero lo que si es seguro es que estará su novia en la tribuna para alentarlo.