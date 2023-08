La inesperada reacción de Flavio Azzaro ante el cruce de Lionel Messi con un rival: “Me emociona verlo enojado”

escuchar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tuvo este miércoles por la noche un cruce picante con el jugador del Orlando City, Felipe, en el triunfo de su equipo Inter Miami por 3 a 1, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, y en particular, despertó el interés del periodista Flavio Azzaro.

“Sé que a la gran mayoría le encanta el Messi familiero y respetuoso, pero yo pertenezco a la pequeñísima minoría, muy pequeña, que se emociona cuando lo ve enojado y carajeándose con rivales, árbitros o técnicos. Sin esa faceta, a mi humilde entender, no hubiera habido copa del mundo”, opinó Azzaro desde su cuenta de Twitter, al replicar el intrecambio de La Pulga con el futbolista rival.

El video fue reproducido más de 300 mil veces, y cosechó decenas de comentarios, en muchos de los cuales, se le recordó a Azzaro sus viejas críticas al jugador rosarino, que incluso, fueron reproducidos en un video de la gala de los Premios Balón de Oro.

Flavio Azzaro habló de la actitud de Messi en el partido de Inter Miami

En cualquier caso, la actitud de Messi en el partido llamó la atención de propios y extraños, ya que fue amonestado, tuvo más de un encontronazo con sus rivales, y sobre el final del encuentro, se cruzó verbalmente con César Araújo, el uruguayo que convirtió el 1-1 parcial.

La inesperada reacción de Flavio Azzaro ante el cruce de Messi con sus rivales

En el primer tiempo del partido, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, el futbolista formado en el Barcelona marcó el primer tanto del partido, a los siete minutos, y dejó ver su versión más competitiva, al recibir un trato menos “amistoso” de lo que habían sido los dos encuentros anteriores en el club, ante Cruz Azul, de México, y Atlanta United.

En ese contexto, a los 21 minutos, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta amarilla al jugador de 36 años, quien golpeó desde atrás al futbolista Wilder Cartagena, en el inicio de una jugada del equipo rival, en el círculo central.

Cerca del final de esa etapa, el que recibió una amonestación fue el inglés Kyle Smith por una falta a Leo, y en esa acción hubo algunos encontronazos que involucraron al argentino, que le puso el pecho al tumulto que se generó a su alrededor. La reacción del rosarino, que pidió la tarjeta, levantó la temperatura. Esa jugada terminó con la gran salvada de Gallese, que envió el remate del tiro libre al córner con una volada espectacular.

A falta de 10 minutos para que termine el encuentro, Messi se cruzó con Felipe, en una actitud suya que es más habitual de ver en los partidos de la selección argentina.

Leo Messi festeja tras el triunfo con Inter Miami Instagram: intermiamifc

En conferencia de prensa, el entrenador rival Óscar Pareja atribuyó a las consecuencias por la llegada del argentino fallos arbitrales que favorecieron a Inter Miami. “El fallo del penal y otros fallos fueron ridículos. Y quiero decir que la atención que tuvimos aquí, con todo lo que está pasando, se transformó en un circo. Hoy fue un circo. (...) Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, dijo el DT, sin medias tintas, en su descargo final.

