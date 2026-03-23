La agenda de la TV del martes: Cerúndolo y Etcheverry en el Masters 1000 de Miami, básquetbol y vóleibol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 24 de marzo de 2026.

TENIS

Masters 1000 de Miami

12 Los octavos de final, con Sebastian Korda vs. Martín Landaluce, Jiri Lehecka vs. Taylor Fritz y Tomás Martín Etcheverry vs. Tommy Paul. ESPN 2

20 Los octavos de final, con Francisco Cerúndolo vs. Ugo Humbert. ESPN 2

Francisco Cerúndolo, ante la posibilidad de avanzar a las etapas decisivas en el Hard Rock Stadium de Miami (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Euroliga

16.30 Valencia vs Olympiacos. Dsports 2 (1612)

17 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Dsports+ (1613)

VÓLEIBOL

Liga Aclav

20 UPCN vs Monteros, por la semifinal. Fox Sports

FÚTBOL

Champions League Femenina