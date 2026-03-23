La agenda de la TV del martes: Cerúndolo y Etcheverry en el Masters 1000 de Miami, básquetbol y vóleibol
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 24 de marzo de 2026.
TENIS
Masters 1000 de Miami
- 12 Los octavos de final, con Sebastian Korda vs. Martín Landaluce, Jiri Lehecka vs. Taylor Fritz y Tomás Martín Etcheverry vs. Tommy Paul. ESPN 2
- 20 Los octavos de final, con Francisco Cerúndolo vs. Ugo Humbert. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.30 Valencia vs Olympiacos. Dsports 2 (1612)
- 17 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Dsports+ (1613)
VÓLEIBOL
Liga Aclav
- 20 UPCN vs Monteros, por la semifinal. Fox Sports
FÚTBOL
Champions League Femenina
- 14.30 Wolfsburgo vs Lyon. ESPN 3
- 16.45 Arsenal vs Chelsea. ESPN 3
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