LA NACION

La agenda de la TV del martes: Cerúndolo y Etcheverry en el Masters 1000 de Miami, básquetbol y vóleibol

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tomás Martín Etcheverry busca dar otro paso en el Mastes 1000 de Miamis
Tomás Martín Etcheverry busca dar otro paso en el Mastes 1000 de MiamisGentileza Dino García

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 24 de marzo de 2026.

TENIS

Masters 1000 de Miami

  • 12 Los octavos de final, con Sebastian Korda vs. Martín Landaluce, Jiri Lehecka vs. Taylor Fritz y Tomás Martín Etcheverry vs. Tommy Paul. ESPN 2
  • 20 Los octavos de final, con Francisco Cerúndolo vs. Ugo Humbert. ESPN 2
Francisco Cerúndolo, ante la posibilidad de avanzar a las etapas decisivas en el Hard Rock Stadium de Miami (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Francisco Cerúndolo, ante la posibilidad de avanzar a las etapas decisivas en el Hard Rock Stadium de Miami (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.30 Valencia vs Olympiacos. Dsports 2 (1612)
  • 17 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Dsports+ (1613)

VÓLEIBOL

Liga Aclav

  • 20 UPCN vs Monteros, por la semifinal. Fox Sports

FÚTBOL

Champions League Femenina

  • 14.30 Wolfsburgo vs Lyon. ESPN 3
  • 16.45 Arsenal vs Chelsea. ESPN 3
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Japón
    1

    Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Japón

  2. Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro
    2

    Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

  3. Ni el golazo de Molina le sirvió a Simeone para llevarse algo del lugar en el que lo detestan
    3

    Real Madrid venció a Atlético de Madrid en la Liga de España y Diego Simeone sufrió en el Bernabéu

  4. Botafogo echó al DT argentino que recién había asumido en diciembre: dirigió 18 partidos
    4

    Botafogo echó a Martín Anselmi, entrenador argentino que apenas estuvo tres meses en el cargo