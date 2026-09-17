La atleta de Hyrox que sufrió una incontinencia intestinal pidió disculpas por continuar la carrera

La atleta de entrenamiento híbrido Hyrox Joanna Wietrzyk se refirió al incidente en el que sufrió incontinencia intestinal durante una competencia oficial en Pekín, pidió disculpas por continuar la competición en esas condiciones y aseguró que debería haber “tomado una decisión diferente” y haberse retirado del evento que tuvo lugar el sábado.

Wietrzyk ofreció sus “sinceras disculpas” por el incidente y se las dedicó a China, sus compañeros y organizadores de la carrera que combina 8 kilómetros de carrera y ocho estaciones de ejercicio funcional.

“Me sentí completamente en forma y saludable al comienzo de la carrera, sin ninguna razón para esperar ninguna enfermedad. Mirando hacia atrás, lamento la decisión de no haberme ido de la pista. Reconozco que debería haber tomado una elección diferente”, escribió este jueves en su cuenta de Instagram.

“Asumo la responsabilidad por mi decisión de continuar y lamento profundamente las molestias y las interrupciones que causó. Sé que mis acciones tuvieron un impacto más allá de mí mismo, y realmente lo siento por todos los que se vieron afectados. Estoy aprendiendo de esta experiencia y llevaré esas lecciones conmigo, incluyendo recordar que hay más en la vida que correr y saber cuándo es correcto alejarse”, reflexionó.

De acuerdo con el registro de los testigos que participaban en la competencia de Hyrox, la deportista sufrió el percance de salud poco antes de cumplir la mitad del recorrido. Al continuar con ejercicios exigentes como burpeesy zancadas, dejó restos fecales en la pista y las máquinas.

Un video que circuló por redes permite ver a Wietrzyk con materia fecal escurriéndole por las piernas mientras participaba en la carrera, en la que los atletas se alternan entre completar ocho carreras de 1 kilómetro y ocho estaciones de entrenamiento en el menor tiempo posible.

Hubo incluso otros atletas que denunciaron haberse ensuciado. Wietrzyk, que competía en la categoría Elite Pro, llegó así hasta completar todos los objetivos, e incluso se consagró campeona mundial.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

La australiana confirmó que decidió retirarse de forma retroactiva de la carrera y perder los puntos que había ganado tras el triunfo. “Gracias a los que están a mi lado, tanto como atleta y como persona, durante este tiempo, y a todos los que se pusieron en contacto con amabilidad y apoyo. Significa más para mí de lo que puedo expresar correctamente ahora mismo. Me tomaré un tiempo para recuperarme, reflexionar y cuidar de mí y de mi familia lejos del ruido”, escribió.

Tras el resultado de la carrera, la atleta publicó una foto suya hospitalizada que luego borró. “Un triunfo es un triunfo”, escribió y extendió palabras de agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo.

El incidente había provocado una fuerte reacción entre la comunidad deportiva por considerar que la materia fecal que la joven dejaba a su paso constituía un riesgo sanitario, situación que no estaba estipulada por el reglamento oficial. A raíz de esto, la organización del certamen resolvió realizar una modificación en las normas y agregar un nuevo apartado que habilita a un director a remover a un competidor del certamen en caso de sufrir algún problema, como la pérdida de sangre o materia fecal.

Algunos participantes reclamaron la devolución del importe de la inscripción, de cerca de 150 dólares, por considerar que estuvieron expuestos a condiciones sanitarias inadecuadas.