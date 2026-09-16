Hyrox modificó su reglamento tras la polémica por la atleta que ganó una competencia con incontinencia intestinal

Luego de la polémica que generó la australiana Joanna Wietrzyk tras ganar una competición de Hyrox -una modalidad de fitness que combina carreras y ejercicio funcional-, con incontinencia intestinal, la organización del certamen resolvió realizar una modificación en el reglamento. La medida se tomó luego de las quejas del resto de los participantes, quienes argumentaron que la materia fecal que la atleta dejaba a su paso constituía un riesgo sanitario.

El escándalo ocurrió el pasado sábado en la ciudad china de Pekín. Según el reporte de los testigos, Wietrzyk sufrió su percance de salud a mitad de recorrido. Sin embargo, y a pesar de que parte de su materia fecal se le escurrió por los pantalones, manchando el espacio en donde se desarrolló la competencia, continuó hasta ganar.

Luego de la protesta de los participantes, la organización reconoció que había cometido un error y anunció la realización de cambios. Finalmente, en las últimas horas se modificó un artículo del reglamento.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas

Se trata del apartado 12.3, titulado “Did not finish”, en referencia a cuando a un competidor no logra terminar su recorrido.

Previamente, el artículo solamente indicaba que si un participante no completaba una estación de los ejercicios no iba a recibir información de los resultados e iba a ser excluido del ranking y de cualquier posible premio. Además, aclaraba que igualmente ese competidor podía continuar con la carrera, aunque sin el recuento de un tiempo final.

Tras lo sucedido en China, los organizadores agregaron un nuevo apartado, que habilita a un director a remover a un competidor del certamen en caso de sufrir algún problema, como la pérdida de sangre o materia fecal.

El segundo párrafo, el agregado tras el incidente Captura

“Si la sangre, el vómito, la orina o las heces de un competidor representan un riesgo para su bienestar o de contaminación para él mismo o para otros competidores, el director de carrera podrá retirar al competidor de la carrera por motivos médicos, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) médicos y de higiene de HYROX. Cualquier retirada de este tipo se registrará en la tabla de clasificación como ‘Did not Finish’ (DNF)”, añadieron en el reglamento.

Por otro lado, en el artículo siguiente, referido a las descalificaciones, el reglamento señala que un participante eliminado por un Director de Carrera no recibirá información de resultados y será excluido de todos los rankigs y premios de esa competición.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

“Una vez descalificado, el participante podría no seguir compitiendo en esa carrera puntual”, reza el apartado.

Horas después del incidente, Moritz Fürste, cofundador de la competencia de Hyrox, se disculpó a través de redes sociales.

“Pido disculpas a todos los que se vieron afectados directa o indirectamente, así como a todos los que sintieron que no manejamos la situación como debíamos haberlo hecho. Se cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, manifestó.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

“Por supuesto, comenzamos a mejorar los procesos de los eventos, además de realizar cambios en el reglamento de inmediato. A partir de este momento, se implementaron nuevas reglas y procedimientos para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Aprendemos e intentamos mejorar cada día”, agregó.