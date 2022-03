La bronca de Oscar Ruggeri con los políticos por el caso del niño que no puede pagarse un tratamiento médico

Kevin, de siete años, es un niño de Corral de Bustos que tiene leucemia. El 18 de mayo comenzó con el tratamiento en el Hospital de Niños de Rosario, y el 8 de noviembre sufrió una recaída. Por ese motivo, tuvo que ser operado de un trasplante de médula. Sin embargo, en la Argentina ya no hay más tratamientos para ayudar al chico. Así, el doctor a cargo del caso pide aplicarle la Terapia Car-T en Barcelona. La cuestión es que el costo del tratamiento es de 579 mil euros. Desde entonces, la familia inició una campaña para financiar la travesía. Entre quienes participaron, se encuentra el exfutbolista Oscar Ruggeri, quien este martes amplió su pedido en el pase de programas entre F12 y F90 (ESPN).

El “Cabezón” le pidió al relator Mariano Closs que se quede para contarle la triste situación que atraviesa el niño, oriundo de Córdoba, y lo que le produce el caso, en relación al comportamiento del Estado: “En Corral de Bustos hay un nenito, Kevin, que tiene que hacer un trasplante (sic) y solamente se hace en Barcelona. Me da bronca y me dio impotencia, porque tenemos que salir todos a hablar, a colaborar y a buscar, y como ese nenito hay un montón más. Que no sean prioridad los chicos y que se gaste en la política guita para acá... y el otro que anda con custodio, y el otro tiene el auto para acá, nafta para allá, y no tengamos prioridad con esos chicos. Y que la gente tenga que (decir): ‘Che, hacé un video’”.

Luego, lanzó una propuesta y arremetió contra la clase política en general: “¿Por qué no crean un lugar, un ministerio donde se junte plata, y pongamos plata los ciudadanos si quieren, para todos estos nenes? ¿Cómo puede ser que nos sean prioridad? Versean como locos los políticos. Se están cag... de hambre los nenes, los enfermos. No les dan bola. Despierten, loco, que los pusimos ahí para que administren la plata que nosotros pagamos. Nada más. No son dueños, ustedes, son administradores que ahora en un par de años ‘voleo en el or...’, vienen otros, voleo en el or..., y entran otros, y así estamos hace 700 mil años. Cada vez más pobres y cada vez más pobres”.

Acto seguido, aclaró que no tiene problema en filmar videos para ayudar a Kevin, pero quisiera que la clase dirigente estuviera más activa en relación a las necesidades de los chicos: “Uno trabaja y paga impuestos. El que no puede, lo podemos ayudar como yo dije, vamos a darle para adelante. ¿Cómo un nene depende de que juntemos la plata para que le hagan el trasplante en Barcelona para darle otra vez la vida y devolverlo a la calle donde tiene que estar? Cuando tendrían que decir: ‘Che, ¿qué pasó Kevin? Un avión, rápido, vamos que van a Barcelona y les van a hacer un trasplante urgente porque encima no hay tiempo’”.

Asimismo, aseguró que está siendo amedrentado por algún organismo de control: “Estoy investigado permanentemente. No me importa porque siempre pagué. Quieren encontrar el coso ese, van a encontrar. Yo pago lo que me diga mi contador, voy y deposito la plata. Úsenla bien. Usen la plata como corresponde para los que necesitan de verdad. No puede haber chicos con hambre. ¿No les da vergüenza? Cuando llegan a la casa, no se sientan ahí con la familia, nadie dice: hay chicos con hambre en la provincia, en el país. Lo deben abrazar como diciéndole: ‘un genio’. ¿Genio de qué? Sos un desastre, porque el país está cada vez mas pobre”.

Por último, sentenció: “Políticos: dejense de jo.... A todos. Se tendrían que ir dejándonos a nosotros solos. Seguro lo hacemos mejor que ustedes. Así, no hacen nada, versean. Argentina está así por ustedes, y no por los que pagamos impuestos. Ustedes provocaron todo esto. Muevan el or...”, concluyó.