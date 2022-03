Oscar Ruggeri frenó el debate en ESPN, se paró en el medio del estudio y dejó sin palabras a Vignolo

Tras algunos días de ausencia, Oscar Ruggeri volvió a los estudios de ESPN. Columnista estrella de F90, el exjugador suele llamar la atención no solo con sus opiniones futbolísticas, si no también por su particular personalidad, que puede derivar en pasos de comedia como el del día de la fecha. Mientras los periodistas discutían acerca de la pertinencia o no del uso del GPS en el fútbol, el exjugador tomó sigilosamente su celular, se paró de su asiento y, al ritmo del tema “La chica de la boutique”, empezó a bailar.

“Mariano, me están enfermando”, le dijo Oscar a Closs en el pase de programas entre F12 y F90. Claro: un rato antes habían hablado sobre la importancia de la aplicación de la psicología en el fútbol, y rápidamente cambiaron de tema y pasaron a discutir sobre el GPS. Sin embargo, Ruggeri se había quedado prendido del debate anterior. “Te vuelven loco, Oscar”, le dio la razón el relator de fútbol al exdefensor, a lo que el “Cabezón” agregó: “Ya estamos cumpliendo muchos años. No estamos bien”.

Acto seguido, el animador Sebastián Vignolo se dio cuenta de que su compañero estaba realizando una “maniobra fuera de lo común: “Pará, pará, pará, tiene el teléfono. Porque ya lo vi en la previa yo”, anticipó. Por su lado, Marcelo Sottile dijo sobre Ruggeri: “Tiene un día...”. Luego, comenzó a bailar con el celular cerca de sus oídos para escuchar la canción, con los ojos cerrados y una sonrisa en su rostro. El tierno momento se interrumpió cuando sonó el teléfono de Oscar para llamarlo.

Unos segundos después, Ruggeri no desistió y volvió a pararse para bailar, en este caso, una canción del artista español Camilo Sesto.

Acto seguido, Oscar le preguntó a Daniel Arcucci: “¿Cómo era en los eventos que llevábamos la bebida?”. “Los asaltos”, le recordó el periodista. Desde el otro estudio, Mariano advirtió: “Estamos en una kermés”. A su turno, Sottile definió a su singular compañero parafraseando a un productor del programa: “Gran definición del ‘Gallego’ López: es Olmedo, Ruggeri”.

Entusiasmado con la idea de bailar, Ruggeri dijo: “Ahora vuelvo y la agarro a Nancy (NdeR: su esposa)”. Incrédulo por lo que estaba presenciando, Closs le preguntó a Vignolo: “¿Cómo van a salir de esto?”, a lo que el “Pollo” respondió: “Hoy es poli rubro. ¿Viste los quiosquitos de estación?”. El “Cabezón” confirmó los dichos del animador y explicó por qué se relajaban en el día de la fecha: “Hay una familia comiendo en este momento y vos le decís: ‘el lateral no cerró'. La señora se va, el tipo dice: este otra vez con el lateral, dejate de jo...”

Según explicó, Ruggeri se ausentó en los últimos programas porque estuvo en la sede de la Conmebol en Asunción. El motivo de la reunión era tratar de entender por qué las selecciones que forman parte de la confederación no logran salir campeonas del mundo desde el año 2002.