El comentario de Toti Pasman que generó ira en los hinchas de River: “A otro equipo no se los cobran”

El último fin de semana, River Plate le ganó por 4 a 0 a Gimnasia de La Plata. Aunque el rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo fue muy bueno, tres de los cuatro goles que marcó fueron a través de penales. Por empezar, no es muy habitual que en un mismo encuentro se cobren tantas infracciones en el área grande. Este detalle fue advertido por el periodista “Toti” Pasman y fue reprochado por los hinchas millonarios en las redes sociales.

Pasman aclaró que “el problema no es si fueron o no fueron penales”, sino “que a otro equipo no se los cobran ”. Acto seguido, explicó que los penales sancionados por el árbitro Hernán Mastrangelo para River en el estadio Monumental fueron sancionados correctamente. Sin embargo, brindó algunos atenuantes. “El primero y el tercero no los pidió nadie en Núñez. (...) Con esto no quiero decir que el referí tiene que sancionar un penal ante el clamor popular; simplemente, pido no hacerse el héroe en contra de los débiles como Gimnasia de La Plata”.

Por otra parte, sobre la actuación de “La Banda” ante los dirigidos por Néstor Gorosito, consideró que estuvo lejos de “ser brillante, más allá de la inspiración de (Esequiel) Barco”, a quien definió como “el mejor de la cancha por lejos”. Respecto del ex Independiente, lo comparó con Ariel Ortega y aseguró que “fabricó los dos primeros penales del partido” tal como lo hizo “El Burrito” en otras ocasiones durante su carrera. Al mismo tiempo, indicó que “River ganó por el código penal” y que para derrotar a Boca Juniors en el superclásico, el próximo domingo a partir de las 19:00, “deberá jugar mucho mejor”. No sin ironía, concluyó: “Contra Boca, tres penales no le van a dar”.

Julián Álvarez anotó uno de los cuatro goles de su equipo ante Gimnasia de La Plata Julián Álvarez - Télam

El animador compartió su comentario en Twitter, y los hinchas le salieron al cruce. “Toti sacate la camiseta del exclub... fueron penales dejá de romper los huevos”, “El problema es aguantarte a vos cada vez que gana River”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Pasman

Otras quejas por los árbitros

En las últimas horas, el periodista Augusto Tartúfoli también se refirió al arbitraje. En un acto de anticipación, aseguró que Boca será perjudicado por el árbitro Darío Herrera en el próximo superclásico. “Boca va a arrancar perdiendo antes de los 20 minutos por un penal inventando, y vamos a terminar con 10″ . El columnista de TyC Sports es un confeso hincha xeneize.