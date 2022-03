Mariano Closs le preguntó a un jugador de Racing por Darío Benedetto y los hinchas se indignaron

El Mundo Boca se convulsionó por la decisión que adoptó su director técnico y exjugador, Sebastián Battaglia, de separar del plantel profesional a los mediocampistas Agustín Almendra y Alan Varela, ambos surgidos de las divisiones inferiores del Xeneize. Las medidas fueron de diferente calibre debido a la actitud de los profesionales. Ante este conflicto, Mariano Closs dialogó en su programa Fútbol 12 (ESPN) con Leonel Miranda, mediocampista de Racing, y generó indignación en las redes.

“¿Lo de Benedetto lo viste?...Las declaraciones contra Almendra ¿Esto lo viviste entre compañeros aún cuando están enojados?”, consultó el periodista, a lo que Miranda respondió: “No, esas cosas quedan en el vestuario, me sorprendió mucho que haya salido del Mundo Boca”.

La declaración de Leonel Miranda a Mariano Closs

Explayándose sobre la conducta del atacante de Boca, Miranda continuó: “Creo que esas cosas, más que nada por códigos entre compañeros, quedan en el vestuario y salir a ventilarlas trae malestar para muchos. Algunos no lo dicen, pero otros seguro estén muy enojados”.

Esta actitud de Closs al preguntarle a un jugador de Racing, ajeno a lo sucedido en el club de La Ribera, generó malestar en los hinchas del equipo de Avellaneda, que cargaron contra el conductor del ciclo que sale en vivo al mediodía en el canal deportivo.

Indignación en las redes por la consulta de Closs a Miranda

Quien recogió el guante y cargó contra la actitud de Almendra, que no tendrá más lugar en la consideración del cuerpo técnico de turno, es Darío Benedetto.

El delantero y referente del plantel dialogó con la prensa y no tuvo reparos en expresarse: “Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás”.

Darío Benedetto le salió al cruce a Agustín Almendra por su acto de indisciplina Mauro Alfieri

“Hablamos muchas veces con Almendra, ya hubo otros problemas y había que cortarlo de raíz. Le sobra nivel para jugar, pero no mentalidad, trataron de ayudarlo y no lo aprovechó. Les tiene que quedar claro a los juveniles que la camiseta de Boca es grande como para estar de joda”, retrucó el ex Arsenal de Sarandí.

El Pipa, de 31 años, volvió al Xeneize para disputar su segundo ciclo como jugador tras un paso por el Elche de España, donde es propietario del club. En su última actuación con el primer equipo Independiente y Boca empataron 2 a 2, en un partidazo bajo el agua y los errores de Tello, y contribuyó activamente para que los dirigidos por Battaglia no vuelvan con las manos vacías y así no perderle pisada a Estudiantes de La Plata, líder de su zona.

Boca se medirá con Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina

Luego de días agitados por motivos extra futbolísticos, Boca, campeón del último certamen de la competencia integradora, se medirá contra su par de Rosario que milita en la Primera C. Dicho encuentro se disputará este miércoles, desde las 21:10, en el estadio Mario Alberto Kempes en el marco de los 32avos de la Copa. En el torneo doméstico volverá a ver acción el próximo domingo cuando reciba, en La Bombonera tras la negativa de la localía en Racing, ante Huracán.