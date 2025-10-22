La Cámara de Diputados dio el primer paso para volver a financiar con un impuesto al alto rendimiento

En una reunión de las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que congregó a más de 70 legisladores, se aprobó por amplia mayoría, de 66 votos, emitir dictamen para el proyecto de ley para recuperar la autonomía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y crear un Plan Federal de Desarrollo Deportivo.

“Este dictamen es un paso fundamental para recuperar la autarquía del sistema deportivo y devolverle al país la previsibilidad que necesita para planificar y crecer en el alto rendimiento”, aseguró Rogelio Iparraguirre, diputado de Unión por la Patria, que elaboró el proyecto junto a su compañera de bancada Victoria Tolosa Paz.

Esta iniciativa, que propone modificar la ley 26.573, tiene como objetivo restaurar la autonomía financiera del organismo a través de la restitución y la ampliación del cargo de 1% sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones, una contribución que fue eliminada durante la gestión del presidente Mauricio Macri.

Rogelio Iparaguirre, de Unión por la Patria, impulsor de la ley Santiago Oroz

Según explicaron Iparraguirre y Tolosa Paz, el nuevo esquema propuesto abarca telefonía móvil y fija, servicios de internet y televisión por cable, lo que permitiría recaudar alrededor de 70 millones de dólares anuales para el financiamiento del deporte de alto rendimiento en el país. El proyecto se propone, con esos recursos, garantizar becas acordes con las necesidades de los atletas y honorarios adecuados para entrenadores y técnicos, y fortalecer la infraestructura y la formación deportiva en toda la Argentina.

Además, de ser aprobado por el Congreso Nacional, creará el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), que distribuirá 40% del total de los fondos por índice de coparticipación, y se establecerá un plan federal que permitirá a las provincias y a los municipios acceder a programas de apoyo a los deportistas que pretendan acceder al alto rendimiento.

Hoy en @DiputadosAR dimos un paso fundamental para devolverle al deporte argentino y a sus deportistas lo que nunca debieron de haber perdido: obtuvimos dictamen para devolverle la autarquía al ENARD y el financiamiento necesario para poder planificar a mediano y largo plazo. pic.twitter.com/DkKGPeq53q — Rogelio Iparraguirre (@rogetandil) October 21, 2025

“Con esta ley buscamos recuperar y ampliar la base de nuestro alto rendimiento, y hacerlo con una mirada verdaderamente federal”, explicó Iparraguirre, que además advirtió que la iniciativa no tendrá un costo fiscal y que “permite fortalecer el diseño y la planificación de políticas públicas deportivas”. A su vez, reconoció que “la situación no es nueva. Nobleza obliga, han pasado tres gobiernos y no se recuperó la autarquía”. Y habló del Consejo Federal que pretende crear: “Con el COFARD vamos a asegurar que cada provincia cuente con financiamiento para acompañar a sus atletas, sin distraer recursos de los presupuestos locales destinados al deporte social y comunitario”.

Hubo otras opiniones. Christian Castillo, diputado de MTS-Frente de Izquierda Unidad, aclaró que su fuerza va a “acompañar el proyecto, pero con dos disidencias”, y puntualizó cuáles son las divergencias: “Pedimos que la fuente de financiamiento esté a cargo de las empresas que brindan servicios y que las becas se otorguen con más derechos”.

Alberto Benegas Lynch se opuso al proyecto Nicolás Suárez

En cambio, Alberto Benegas Lynch (n.), presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, se opone al proyecto y anticipó que La Libertad Avanza presentará un dictamen de rechazo. “Es válido el punto de vista de los deportistas pero creo que, tantos los deportistas como los artesanos, emprendedores, etc. (y salvo los políticos), se dedican a vender bienes y servicios que otros pagan voluntariamente”, razonó. Y opinó: “La actividad privada es la que tiene que sustentar esta cuestión”.

El dictamen fue aprobado por los bloques Compromiso Federal, Innovación Federal, Democracia Para Siempre, Coherencia, Frente de Izquierda y parte de Coalición Cívica. Más adelante será tratado en el recinto y, en caso de ser aprobado, pasará al Senado de la Nación.