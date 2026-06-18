La cancha en Jujuy al pie del Cerro de los Siete Colores que llama la atención del mundo

Cada nuevo Mundial es un recordatorio de que hay un planeta entero que ama al deporte. En Argentina, el fútbol no es sólo una disciplina, sino que es parte fundamental de la cultura y, por eso, donde haya un grupo de argentinos, habrá una cancha de fútbol. En el extenso territorio del país, hay un campo de juego que se destaca por ser uno de los más remotos y bellos del mundo.

En el norte argentino, más precisamente en Purmamarca, Jujuy, hay una cancha de fútbol que está ubicada al pie del Cerro de los Siete Colores y rodeada de un entorno natural que la vuelve única en el mundo. Incluso, ganó reconocimiento internacional y fue catalogada como una de las más pintorescas a nivel mundial.

Se trata del campo de juego del Club Santa Rosa de Purmamarca. Esa pequeña localidad jujeña se destaca por la belleza de sus paisajes de la puna y por ser uno de los destinos turísticos más reconocidos de Argentina. En ese pueblo, de poco más de 1000 habitantes, la pelota rueda y atrae a jóvenes y adultos, como en todo el país.

Esta cancha fue considerada una de “las más lindas del mundo” y el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram en 2024. “Esta hermosa imagen de una cancha de fútbol en Purmamarca, Jujuy, Argentina, es una representación perfecta de la popularidad de nuestro deporte y de cómo se disfruta en absolutamente todas partes del mundo”, aseguró el dirigente.

Infantino subió una imagen del campo de juego de tierra y piedra, que queda al filo de una barranca y que no tiene pasto por las condiciones climáticas que imperan en esa zona. Está a 2300 metros de altura y se encuentra rodeado por un escenario único con los cerros rojizos, las casas de adobe y algunos árboles resistentes.

A este campo de juego, sus diferencias con los convencionales lo vuelven único. Se trata de una cancha de superficie pedregosa, polvorienta y con un terreno desigual y castigado por las condiciones climáticas. Las marcas del campo, trazadas con cal, suelen desaparecer arrastradas por el intenso viento que desciende desde los cerros, mientras que uno de los arcos está ubicado justo al borde de una barranca, lo que complica a los jugadores cada vez que la pelota se va fuera de los tres palos.

La pasión futbolera se vive en todo el país (Foto: Google Street View)

Sus medidas también son únicas: mide 85 metros de largo por 65 de ancho. Allí los futbolistas jujeños despliegan todo su talento entre remates potentes y jugadas arriesgadas para dominar una superficie tan difícil. A tantos metros sobre el nivel del mar, en varias ocasiones, las nubes terminan envolviendo a los jugadores, creando una postal única.

La cancha se encuentra a pocos metros de la Ruta 52, camino que lleva hacia las Salinas Grandes y el Paso de Jama, conexión fronteriza con Chile. Además, está situada a solo tres kilómetros de la Ruta Nacional 9, el corredor que une San Salvador de Jujuy con La Quiaca, y atraviesa el corazón de la Quebrada de Humahuaca.

Los lugareños utilizan la cancha con frecuencia (Foto: Google Street View)

El club Santa Rosa fue fundado en 1924, en una época en la que Purmamarca apenas superaba los 300 habitantes, muy lejos de los cerca de 1000 que viven allí en la actualidad. En aquellos primeros años, los encuentros se jugaban en terrenos improvisados, lo que reflejaba el espíritu de una comunidad donde la pasión siempre encontró la manera de abrirse paso.

La institución lleva ese nombre en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del pueblo, y cada 30 de agosto se celebra un partido especial como homenaje a la virgen, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la región.

Actualmente, el club compite en la Liga Quebradeña de Fútbol, un certamen amateur regional que reúne a 14 equipos de distintas localidades de la zona, entre ellas Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y Valle Grande.

El Club Atlético Santa Rosa hace de local en esa cancha (Foto: Google Street View)

No importa que esta cancha esté ubicada en un terreno árido y pedregoso, el amor por el fútbol lo puede más. Si bien puede tener una superficie adversa y complicada, a la hora de jugar con pasión al deporte no existen las excusas. La belleza del lugar en el que está emplazada, es solo una anécdota. Todo futbolero sabe que lo importante ocurre adentro de la línea de cal.

La cancha del club Santa Rosa alcanzó reconocimiento internacional al ser seleccionada para formar parte del documental Greenland, una producción dedicada a mostrar algunos de los campos de juego más insólitos, extremos y singulares del mundo. En ese recorrido, comparte lugar con escenarios futboleros ubicados en países como Noruega, Colombia y Estados Unidos, entre otros destinos poco convencionales. Más allá de que en otras naciones haya estadios peculiares, en ningún lugar del mundo se vive la pasión por el fútbol como en Argentina.