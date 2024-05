Neymar encabezó una movida solidaria para asistir a los damnificados por las inundaciones en Brasil

Escuchar

Brasil se encuentra en un estado de emergencia por las intensas lluvias en el sur del país. Hasta el momento, las inundaciones reportaron un total de al menos 55 muertos y 67 desaparecidos en el estado de Rio Grande do Sul. Esta inclemencia climática, sin precedentes, destruyó zonas rurales y golpeó con fuerza a los habitantes que quedaron, en algunos casos, a la deriva y sin una asistencia que pueda cubrir sus necesidades básicas.

Las inundaciones dejaron alrededor de 400 mil damnificados Carlos Macedo - AP

Debido a las incesantes precipitaciones, el río Guaíba se desbordó por completo y la crecida de agua se hizo insostenible, a punto tal de registrar un total de 377 mil damnificados que debieron abandonar sus hogares y, en muchos casos, quedarse sin sus pertenencias.

En un estado de completa desolación, la ayuda empezó a llegar por parte del Gobierno y también de celebridades de ese país que no se desentendieron y estrecharon su mano para colaborar con los que más lo necesitan en este momento de sosobra.

La publicación de Neymar solidarizándose con la población afectada de Brasil

Uno de ellos es Neymar, quien es un deportista representativo de la selección de Brasil y que actualmente se encuentra en recuperación de una lesión ligamentaria que lo alejó de las canchas. Con un fuerte sentido de pertenencia, el delantero de 32 años puso a disposición su flota de aviones para enviar alimentos no perecederos, colchones, ropa y otros elementos indispensables para hacerle frente a esta adversidad.

“Es un momento delicado que atraviesa nuestro Brasil y ayudar nunca está de más, independientemente de tu situación económica, lo que importa es lo que llevas en el corazón”, empezó Neymar en un comunicado replicado en X e Instagram donde, a su vez, dejó pruebas del hecho con varios videos donde se ve una gran cantidad de alimento que será destinado a las familias que más lo necesitan.

En esa misma línea, Neymar intentó desligarse de su fama y explicó que esta iniciativa lo hace de manera desinteresada: “No me gusta publicar todo lo que hago o ayudo, porque quien lo hace... lo hace de corazón y no por compromiso. Entonces, esta publicación es para alentar a las personas a que puedan ayudar”, declaró.

Por último, desde Arabia Saudita, donde se encuentra en la última etapa de preparación con el club Al-Hilal, Neymar culminó: “Me gustaría agradecer a mis pilotos de avión y a todos los involucrados. Estoy aquí desde lejos rezando para que todo vuelva a la normalidad... mi padre Neymar da Silva Santos se está cuidando y brindando toda la ayuda que puede”.

A su vez, la cuenta de Instagram de la Confederación Brasileña de Fútbol, publicó un video de Neymar donde el astro pide solidaridad en este momento tan desolador e invita a colaborar económicamente mediante una colecta que se replicó inmediatamente.

También, otras personalidades del deporte carioca se pusieron a disposición como Vinicius Jr, Thiago Silva, Endrick, Danilo, entre tantos otros que dejaron de lado sus actividades y decidieron ponerse al frente de una ayuda colectiva que intentará reconstruir todos los daños y darle nuevamente un lugar de asilo a las familias que perdieron su hogar.

