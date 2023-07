Neymar sobre Lionel Messi: el traumático paso del capitán argentino por PSG y por qué cree que Inter Miami “es una buena elección”

escuchar

A los 31 años, Neymar sigue estando en la primera línea del fútbol mundial. Sin embargo, por algunos desvaríos, lesiones y elecciones de vida, su inmensa jerarquía quedó recortada en los últimos (largos) años. Chispazos en PSG, chispazos en Brasil: en ninguno de los dos gigantes hizo suficiente fuerza para que alcanzaran trofeos grandiosos, como la Champions League o el Mundial. Ni siquiera en el éxito de la Copa América fue protagonista estelar.

Es un crack: tiene todas las condiciones para brillar en cualquier destino. Siempre cerca de Lionel Messi como amigo, compañero en París y, sobre todo, por su calidad técnica, en las dos, tres, cuatro últimas temporadas se alejó cada vez más, por diversas razones. Muchas de ellas, por su propia responsabilidad. No quiso, no pudo. En PSG, compartió el plantel con Leo y con Mbappé, posiblemente, los mejores tres delanteros de un equipo del fútbol mundial, con Cristiano en declive y Haaland, cuando recién empezaba a enamorar. Sin embargo, Ney (siempre con una sonrisa y víctima de molestias físicas que le complicaron la existencia) nunca estuvo en el mismo nivel. Al menos, no en continuado. Ráfagas de talento, goles para el recuerdo. No mucho más.

Juntos, el argentino y el brasileño, en PSG NICOLAS TUCAT - AFP

“Tiene todo para ser más grande que Messi”, dijo, hace un tiempo, el Chapulín Romario. Alguna vez, Ney dijo: “Los futbolistas tenemos que tener tiempo para divertirnos y pensar en otros temas, como cualquier otra persona. Es natural, así es como funciona el mundo. Todos sabemos cómo equilibrar correctamente nuestro tiempo de trabajo con el tiempo que tenemos para estar con nuestra familia, amigos o simplemente divertirnos. No somos diferentes a nadie cuando se trata de la relación entre trabajar y divertirse”.

En una entrevista con el Daily Mail, Neymar aseguró: “Por supuesto que, debido a nuestra posición pública, tenemos que preservarnos un poco más. No podemos realizar ciertas actividades que puedan dañar nuestro cuerpo, pero en realidad tenemos el deber de buscar distracciones fuera del campo para mantener nuestra mente liviana y enfocada en nuestra profesión”.

Insistió, una vez más, en la comparación de los futbolistas con otros trabajadores y sostuvo: “Si nosotros, los futbolistas, solo pensáramos en nuestra profesión, como cualquier otra persona, no lograríamos tener éxito”.

Ahora, lejos de su gran amigo, el astro brasileño consideró que fue “una buena elección” la que hizo el campeón mundial por el Inter Miami y dio por seguro que, en esa ciudad estadounidense, el argentino “vivirá una vida diferente y su familia se sentirá muy bien”.

Así lo expresó en declaraciones realizadas este miércoles al streamer Casimiro en el programa que transmite por YouTube. ”Va a un lugar donde será bien recibido. Vivirá una vida diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección”, sostuvo Neymar.

Y fue muy duro con el paso por Francia. “Esta última etapa fue decepcionante en PSG. Yo sabía que Leo se iba de París, se lo pregunté. En las últimas semanas yo tenía dudas, y él me lo dijo. Messi lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG”.

Mbappé, Messi y Neymar, estrellas en PSG Anadolu Agency - Anadolu

En la entrevista, Neymar habló también sobre la decepción de no haber logrado aún el gran objetivo de ganar la Champions League. “Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Kylian Mbappé y yo somos los mejores del mundo, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo, pero el fútbol a veces no es justo y no es como la receta de una tarta”.

Sobre los problemas con la hinchada parisina y su continuidad en el PSG, Neymar destacó que tiene contrato y que espera seguir en el equipo: “Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy tranquilo. Por más que no haya mucho amor entre los hinchas y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor, pero con Neymar”.

Ahora, sin la ayuda (ni la sombra) del rosarino, es un buen momento, tal vez, para que Neymar recupere el fuego sagrado que alguna vez deslumbró al mundo. Sus citas, a veces, parecen que van en otra dirección. Como cuando aseguró: “Yo nunca escapé de ninguna exigencia, al contrario. Conozco mi talento y sé lo que puedo dar, pero el fútbol no es individual. Si el fútbol fuera individual ya hubiera logrado todas mis metas. Pero no es así. Obviamente, la culpa siempre la tiene el tipo que tiene más nombre”.

Sufrió y disfrutó la comparación con Messi, según fueron transcurriendo los años. “Vemos un caso de un tipo que sufrió mucho en la Argentina, que fue Messi y, ahora, en la última Copa, logró ganar porque tenía un equipo que lo ayudaba, que jugaba para él”, contaba días atrás, mientras se recuperaba de una nueva operación en el tobillo derecho. Víctima de durísimas infracciones, su fama tampoco lo ayudó: en los últimos años, no muchos creen de sus dolencias extremas.

“Obviamente hay mucha presión sobre mi nombre. No estoy de acuerdo con muchas de las críticas de lo que dicen. Por mi vida personal, hago con eso lo que quiero. Pero sí en el campo de juego”, describió. El fútbol, caprichoso, le va a dar una vuelta de tuerca más a Neymar para que intente llegar al Olimpo. Los que llevan el potrero en la sangre siempre tienen una nueva oportunidad.

LA NACION