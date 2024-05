Neymar no se aguantó una broma de un compañero y su reacción dejó sin palabras a todos

Escuchar

Neymar se encuentra en proceso de rehabilitación tras una severa lesión que lo marginó varios meses de las canchas. Actualmente en Arabia Saudita, donde integra el plantel del Al-Hilal, el astro brasileño fue protagonista de una broma de su compañero de equipo, Renan Lodi, que, a modo de broma, le ató los cordones de sus botines de tal manera que no pudo ponérselos para el entrenamiento.

A raíz de esta broma, habitual entre compañeros del mismo equipo, Neymar decidió redoblar la apuesta. Enterado de que su coterráneo fue el autor del hecho, agarró un cuchillo de la utilería del club y se dirigió al estacionamiento que tiene el club destinado a los jugadores.

La broma de Renan Lodi que decantó en la venganza de Neymar

Una vez que divisó el auto de Renan Lodi, el experimentado atacante utilizó el arma blanca para pincharle las ruedas del auto al defensor a modo de represalia. Tras culminar con su venganza, los presentes en el lugar le sacaron una foto al auto del damnificado, el cual quedó en reparación para ponerle los nuevos componentes.

Tras la foto y el video que se replicó rápidamente en redes sociales, los usuarios de X quedaron estupefactos ante la reacción de Neymar, quien subió abruptamente el tono de la broma al dañarle el auto a Lodi. “Excelente ambiente laboral”; “Es la broma más tranquila de los millonarios”; “La próxima le corta los frenos”; “Va a tener que sacarlas en 32 cuotas a las cubiertas…”; “Uno que se banca una joda es Neymar” y “El menos vengativo Ney”, fueron los comentarios más ingeniosos por parte de los foristas.

El auto de Renan Lodi tras la venganza de Neymar

Por su parte, Neymar, quien se lesionó en un encuentro de las Eliminatorias sudamericanas ante Uruguay en octubre de 2023, se encuentra en plena recuperación y, en sus redes, deja constancia de cada paso que da con el objetivo de retornar a las canchas.

El costado solidario de Neymar por las inundaciones en Brasil

Además de su humor y su personalidad que trasciende en las redes sociales, el exjugador del Barcelona, PSG y Santos tuvo un gran gesto con los habitantes de Rio Grande do Sul, una zona severamente castigada por las inundaciones, a punto tal que muchos de sus habitantes se quedaron sin su hogar.

A raíz de este evento traumático, Ney decidió enviar uno de sus aviones repleto de alimentos para ayudar a los que menos tienen. “Es un momento delicado que atraviesa nuestro Brasil y ayudar nunca está de más, independientemente de tu situación económica, lo que importa es lo que llevas en el corazón”, empezó en un extenso comunicado.

La publicación de Neymar solidarizándose con la población afectada de Brasil

En esa misma línea, indicó: “No me gusta publicar todo lo que hago o ayudo, porque quien lo hace... lo hace de corazón y no por compromiso. Entonces, esta publicación es para alentar a las personas a que puedan ayudar”.

“Me gustaría agradecer a mis pilotos de avión y a todos los involucrados. Estoy aquí desde lejos rezando para que todo vuelva a la normalidad... mi padre Neymar da Silva Santos se está cuidando y brindando toda la ayuda que puede”, sintetizó Neymar, quien alentó a otros colegas suyos y deportistas brasileños a estrecharle una mano a los habitantes que quedaron sin su casa, ni alimentos para subsistir.

LA NACION