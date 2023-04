La contundente sentencia de Sebastián Vignolo sobre los silbidos a Lionel Messi

escuchar

El periodista Sebastián Vignolo lanzó este domingo por la noche una fuerte sentencia sobre los silbidos que recibió el futbolista Lionel Messi en su último partido con el PSG. En la previa del encuentro, al ser nombrado por la voz del estadio, la afición parisina silbó a La Pulga.

Al respecto, en su programa Pasión por el fútbol (eltrece), Vignolo opinó: “Esto es inadmisible, inaceptable”. En esa línea, sentenció: “Claramente, es una relación difícil, terminada. Le queda poco tiempo a Leo aquí. Por más que la dirigencia del PSG, quiera convencerlo económicamente, hacerle un ofrecimiento altísimo, no se puede ser feliz en un lugar donde la gente tiene esta reacción. Es difícil”.

Por si quedaban dudas, luego, reiteró: “Se va a ir. Te das cuenta en el semblante. La verdad que no está bueno”. Su compañero Martín Arévalo respaldó la postura del animador, y agregó: “Hay momentos en la vida en los que hay que buscar la felicidad. Y Messi, va a buscar la felicidad”.

Este lunes, en F90 (ESPN), Vignolo reiteró su punto de vista, y dijo: “Un silbido ya es una falta de respeto”. Además, admitió: “Me enoja el PSG”. Sobre los motivos del enojo, el periodista arriesgó: “Para mí, ven al tipo que les ganó el Mundial”. Por su lado, el periodista Chavo Fucks añadió: “Para ellos, es el tipo que no se clasificó, y no ganó la Champions”. “Pero está Mbappé. Te potenció después del Mundial” replicó el Pollo.

A su turno, el exjugador Oscar Ruggeri se mostró crítico con la hinchada del PSG: “Para este chico que eligió ir a jugar ahí... Podría haber ido a jugar a donde quería él”. Asimismo, al ver una foto de Messi con Tagliafico (jugador del Lyon), arriesgó: “¿Sabés lo que le estará diciendo? Rajá. Andate de acá urgente. Y habrá dicho: ya me voy”.

Por su lado, la periodista Morena Beltrán consideró que, con su reprobación, los hinchas “descalifican el contraste” que ven en Messi entre el PSG y la selección argentina. Al mismo tiempo, consideró que, “hay argumentos futbolísticos para que (los aficionados) estén resistiendo al equipo”

¿Vuelta al Barcelona?

La semana pasada, el vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, le dio forma al posible regreso de Messi al club donde se formó como futbolista. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto, me encantaría que volviese, y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien, y por eso, tenemos contactos con Messi, por supuesto”

Yuste estimó que “el destino hará posible” el regreso de su máximo ídolo, y estimó que el Fair Play Financiero no será un posible para la vuelta de Messi al club culé. “Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas (presidente de La Liga) y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG, y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”, señaló.

Lionel Messi podría volver al FC Barcelona CRISTINA QUICLER - AFP

Por último, aseguró que existe “buena relación” entre el presidente Joan Laporta y Jorge Messi, representante del capitán de la selección argentina. ”Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe... ya veremos. Pero ahora, me es difícil hablar de Leo, porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, concluyó.

