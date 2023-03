Navarro Montoya acusó a Sebatián Vignolo de “robarle” un gol en un partido amistoso: “Fue terrible”

escuchar

Este viernes, el columnista de F90 (ESPN), Carlos Fernando Navarro Montoya, acusó a su compañero de programa, el conductor Sebastián Vignolo, de “robarle” un gol en el último partido amistoso que disputaron en el club Pacífico. Distendido, el exarquero cruzó al animador y le espetó, sin filtro: “Lo que hiciste ayer fue terrible. El gol que me anulaste a mí no tiene razón de ser”. La incriminación tuvo lugar en el pase que de lunes a viernes hacen F12 y F90.

Intrigado, el periodista Mariano Closs le preguntó a Vignolo: “¿Sos el dueño de la pelota?”. Luego, el Mono pasó a relatar la polémica jugada: “Anticipo, tiro una pared, hay un desborde, tiran el centro atrás, yo la empujo, y por inercia, me caigo. Me anularon un gol por ir al piso”. A los gritos, el Pollo dijo sobre el exfutbolista: “Es un mentiroso. No vale ir al piso. Es una regla para no lastimarse. El reglamento es así. La empujó tirándose al piso. ¡Piso!, dije”.

En su defensa, Navarro Montoya explicó que “cayó después” de haber empujado la pelota. “En el mismo momento”, retrucó, rápido de reflejos, el Pollo. Después, el exarquero de Boca Juniors denunció que sus nuevos compañeros lo tratan con recelo, y lo explicó con una jugada cobrada en su contra: “Me están haciendo pagar derecho de piso. Soy nuevo y me cobran todo. Me cobran una mano, la pelota me tocó acá (se señaló el hombro), y penal”.

Enérgico, nuevamente, Vignolo se puso a la defensiva, y justificó el cobro: “¡Es mano! Todas las manos son manos, y el fútbol está desembocando en eso”. Seguidamente, el exportero de Independiente y Chacarita, entre otros equipos, reiteró: “Cuando viene la cuenta, también me parece que yo pago más. Como soy novato... Tomé agua y gaseosa, y pagué como si hubiera tomado un muy buen champagne”.

Con una sonrisa, Vignolo susurraba, en chiste: “Tenía razón Chilavert”. Claro: el Mono y Chila protagonizaron, en los años ‘90, una sonada rivalidad dialéctica. “¿Qué tiene que ver Chilavert?” saltó, alterado, Navarro Montoya. Para seguir con el pase de facturas, el exjugador de Boca ironizó: “También tengo que decir que me invitaron con una empanada de jamón y queso”.

Indignado, su colega Oscar Ruggeri hizo otro comentario sarcástico contra Vignolo y sus amigos: “Uh, qué generoso. Qué locos que son estos”. Para finalizar la desopilante conversación, el Pollo se cansó y le pidió al Mono que, la próxima, se traiga su propia comida a la cancha. “Si no te gusta, llevate la vianda, loco, y la comes atrás del arco” le dijo, para luego derivar el debate hacia otros temas concernientes a la actualidad del fútbol argentino.

