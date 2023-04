Sofía Martínez habló sobre su entrevista a Messi y reveló un importante detalle: “Hubo algo muy particular”

escuchar

A tres meses y medio del Mundial de Qatar, la periodista Sofía Martínez volvió a referirse a su emotiva entrevista a Lionel Messi, en la que le dijo: “Atravesaste a cada uno de los argentinos”. En medio de la fiebre mundialista, la conversación se hizo viral, tanto por el contenido del mensaje como por la reacción del capitán de la selección argentina.

Esta semana, en diálogo con Paren la mano (Vorterix), Martínez se sinceró sobre aquella entrevista, y dijo: “En algún punto, ¿viste ese momento en que te pasa algo extraordinario? Siento que no sé porqué me pasó a mí”.

Luego, explicó porqué eligió transmitirle un mensaje en vez de hacerle una consulta puntual. “Lo que yo siento es que en zona mixta tenés pocas balas. Lo tenés adelante, y tenés tres preguntas, como mucho. Porque tenés al prensa que te lo saca para hablar con los demás, o se te meten...”, detalló.

En ese sentido, admitió que pensó en “no desaprovechar la oportunidad” y “no preguntarle pel...”, ni “algo a lo que esté tan acostumbrado, porque la respuesta ya la sabe, o ya se la hicieron”.

Sofi Martínez, sobre su entrevista a Messi: 'No sé porqué me pasó a mí'

Asimismo, confesó que ella misma tenía la necesidad de transmitirle su agradecimiento antes de la final, para que no fuera un consuelo en caso de la derrota, o un mensaje “con el éxtasis” del triunfo. La conversación tuvo lugar después de la semifinal entre Argentina y Croacia.

“Tenía esa necesidad de decirle: se viene una final del mundo, que no exista esa presión que es ganar y nada más, con toda la angustia que ya había sentido por [el mundial Mundial de] Brasil, todas las finales perdidas; era, otra vez, la chance que de repente vuelva a pasar lo mismo. Y yo sentía que ya no era lo mismo, ya nada era lo mismo”, reflexionó.

En esa línea, la cronista de ESPN, TV Pública y Urbana Play consideró: “Lo que había pasado y trascendido en todos era mucho más fuerte. Sentía que era una de las pocas personas en el mundo de tenerlo adelante y poder decirle algo”. A raíz de esa entrevista, Sofía reveló que “en la calle, lo que más me dicen es: ‘gracias por decirle lo que todos queríamos decirle a Messi’”.

Lionel Messi con Sofía Martínez

En otro orden, la cronista contó en qué momento se dio cuenta que su mensaje había surtido efecto, tanto en la audiencia como en Messi. “En ese momento de tanto nerviosismo y emoción, cuando vi el teléfono, y que mi hermano me había dicho me hiciste emocionar, dije: se entendió lo que yo quería decir”.

Sobre la reacción de Messi, reveló que un detalle la hizo anoticiarse de que Leo se había emocionado. “Hubo algo muy particular: él me sostuvo la mirada, es algo que no me había pasado hasta el momento. En un momento, yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, y me estoy dando cuenta que me mira. Y ahí tampoco la querés hacer muy larga. No lo querés cansar. Todo el mundo le dice cosas lindas...”, concluyó.

