La desgarradora despedida de la novia de Jorge “Locomotora” Castro: “Te voy a amar toda la vida”

El boxeo está de duelo. Durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre murió el excampeón mundial de boxeo Jorge “Locomotora” Castro, a los 59 años. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad a LA NACION, se descompensó mientras estaba en el Bingo de Morón. Su pareja, Noelia Vigliarolo, compartió un desgarrador posteo en las redes sociales para despedirlo y reveló que estaban próximos a comprometerse. “Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’”, escribió.

“Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, escribió la mujer. “La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos, siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, agregó.

La despedida de la novia de Jorge "Locomotora" Castro (Foto: Instagram @noevigliarolo)

“Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Nosotros viajamos, convivimos. Compartimos este finde por el Día de la Madre y nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, reveló. “Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, sentenció.

“Gracias por hacerme conocer lo que es amar", escribió la mujer en el posteo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de ambos durante una salida nocturna. “Te voy a extrañar toda la vida”, comentó en sus historias junto a la canción “Nunca lo olvides” de Airbag. Rápidamente, la publicación se llenó de sentidos y afectuosos mensajes tanto para el exboxeador como para su pareja.

El 18 de agosto la pareja celebró los 59 años de Castro (Foto: Instagram @noevigliarolo)

Castro y Vigliarolo llevaban al menos un año de relación, de acuerdo con fechas de sus publicaciones en Instagram. Supieron tener un proyecto laboral juntos y condujeron el ciclo de streaming El show de Noe y Roña. El 18 de agosto celebraron los 59 años del exboxeador y ella le dedicó un amoroso mensaje. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida, para toda la vida, siempre”, escribió junto a una foto de ambos durante una cena romántica en la que brindaron con copas de champagne.

De qué murió Jorge “Locomotora” Castro

“Roña” Castro falleció durante la madrugada de este miércoles tras descompensarse en el Bingo de Morón, ubicado en la calle San Martín, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad a LA NACION.

Jorge "Roña" Castro murió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre Alejandro Guyot

Un patrullero de Morón se hizo presente en el lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre un hombre descompensado en el sector de las máquinas. El encargado del establecimiento, identificado por las fuentes policiales como Matías Harfiel, contó que el exboxeador se encontraba en el interior. Personal de salud constató su fallecimiento y fuentes consultadas por este medio advirtieron que la investigación quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón. Al parecer, Castro padecía diabetes, por lo que intentarán determinar si el deceso tuvo que ver con su enfermedad preexistente.