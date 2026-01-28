La dura crítica de un arquero de Uruguay al Dibu Martínez: “No me gusta la soberbia”

En medio de las expectativas por el Mundial 2026, el arquero de la selección uruguaya, Sergio Rochet, quien podría ser titular de su equipo durante los partidos que se celebrarán en Estados Unidos, Canadá y México, lanzó duras contra su par en la albiceleste, Emiliano “Dibu” Martínez. “No me gusta la soberbia”, sentenció el futbolista.

En una extensa entrevista con el medio uruguayo El Espectador Deportes, el arquero uruguayo fue consultado sobre su opinión acerca de los festejos que suele hacer Dibu en el arco. “Personalmente, no me gusta. No me gusta la forma de él de ser así. Como arquero, la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero”, marcó el futbolista.

“Cada uno tiene su personalidad. A mí no me gusta, yo soy de perfil más bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto. Si él está cómodo y quiere ser así…”, agregó el arquero en alusión a los famosos bailes que hace Dibu durante los penales.

Bajo una línea similar, Rochet cuestionó los festejos de la selección argentina luego de ganar la Copa del Mundo en 2022. “Creo que esas cosas a mí no me gustan, no me gusta la soberbia. Trato como persona de ser así y a los compañeros que pueda aconsejar y estar cerca, que mantengan más o menos ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos”, señaló.

Y al respecto concluyó: “Es lo que nos hace un poco únicos acá en Sudamérica. Preguntas en cualquier país y al uruguayo lo adoran por eso, por esa forma de ser”.

En otro tramo de la entrevista, el arquero, que se encuentra actualmente jugando en el Inter de Porto Alegre, en Brasil, se explayó sobre el próximo mundial. “Obviamente con expectativas. Ya estamos. El año pasado tuve varias lesiones y estaba con ganas de volver a jugar. Ahora está la fecha FIFA, quiero estar ahí, quiero estar bien”, planteó.

Y tras ello agregó: "Sería mi segundo Mundial, otro sueño vivido. Ahora que salió el fixture; siempre nos han tocado grupos difíciles y sabemos que los Mundiales son partidos aparte. No solo juega lo futbolístico, sino también lo emocional. Las selecciones hoy en día están muy parejas. Vamos a tener que hacer un gran trabajo. Tenemos un gran plantel”.

Por último, Rochet habló sobre su vínculo con el exdt argentino Marcelo Bielsa, quien está al frente del cuerpo técnico de la selección uruguaya. “Con Marcelo hablo poco, sí hablo con el entrenador de arqueros seguido. Me manda videos para ver, para mejorar cosas que hago bien u otras opciones que podría haber tomado. Siempre estamos en contacto con el entrenador, con los profes”, cerró.