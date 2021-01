La dura crítica de Sebastián Domínguez sobre las contrataciones de Boca

Sebastián Domínguez cuestionó la política de fichajes de Boca Crédito: Captura TV

El exjugador Sebastián Domínguez puso el ojo en las últimas contrataciones de Boca y dudó sobre la calidad de los jugadores contratados para estar a la altura de uno de los equipos más grandes de Argentina.

"El problema de Boca es que el objetivo sea solamente la Copa Libertadores. Boca, a largo plazo, la va a ganar y tal vez la gane tres veces seguidas", dijo Domínguez en relación a la obsesión del xeneize en ganar su séptima copa más importante del continente.

Luego, el exdefensor afirmó que la dirigencia de Boca se equivoca en tomar las decisiones sobre las incorporaciones del club, si la única forma de conformar los equipos es solamente para adjudicarse la Copa Libertadores.

"Sería hasta muy antipático por haber sido futbolista. No me animo hacerlo al aire, pero si me das una lista de 26 o 27 jugadores de las últimas contrataciones de Boca, 18 o 19 ni la pensás y decís, estos no sé por qué los contrataron", señaló Domínguez de acuerdo a su experiencia.

Seguidamente, el panelista aclaró que no se trata de que dichos jugadores no puedan jugar en el fútbol argentino, sino por lo difícil que es ponerse la camiseta del xeneize. "Hay que pensarlos en Boca, y no es cualquier equipo", resaltó Domínguez.

Respecto a las cualidades que debe tener un futbolista para jugar en Boca, Domínguez dijo: "Para ponerte la camiseta de Boca tenés que ser un inconsciente en algún punto, de no sentir la presión o de no tener ese peso constante, o saber manejarla".

El periodista Mariano Closs le remarcó a su compañero que tal vez su reflexión sobre los jugadores la haya realizado luego de ver los resultados: "No se me vienen los jugadores que son, y te entiendo que no lo digas, pero a veces hay que pensar que cuando vos elegís los jugadores, lo ves con esa personalidad y ese enfado en el equipo que viene jugando".

Al comparar a Boca con su eterno rival, Domínguez aseguró: "Es odioso lo de River, pero para las contrataciones miran hasta el último detalle. Obviamente que se equivoca, pero no contrata a mansalva. Boca en el último tiempo tuvo superpoblación y no tuvo competencia".