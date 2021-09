La dura respuesta de Pablo Lunati a Sebastián Vignolo: “Yo nunca me escondo”

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, hizo un descargo en su programa de este martes por las críticas que recibió del ex árbitro de fútbol Pablo Lunati, confeso hincha de River Plate, por supuestamente ser “mufa” en los partidos del equipo millonario.

En su comentario editorial del lunes, Vignolo se puso en el lugar de los hinchas y contó que él también se ha “embroncado con relatores” , se ha “calentado escuchando radios” . Sin embargo, explicó que hay un hilo “delgado” entre la “mala intención” y “la pasión”.

El periodista consideró que los insultos “no corresponden”, pero que si se dicen, habría que manifestarlos “de frente”. Por si no había quedado claro que se refería a Lunati, el periodista se refirió a “algún árbitro” que “cuando nos dirigió” (por All Boys, el club de sus amores), “hasta lo insulté” . “Por ahí, me quedé corto” , dijo también.

El relato de Vignolo que replicó Lunati sobre Passarella

Durante la transmisión de River-Sarmiento, Lunati criticó a Vignolo por nombrar “3 veces al 6″, en relación a Daniel Passarella. Y escribió: “Después no querés que te limpie” . El exreferí había compartido una solicitud de change.org para que el “Pollo” no relate más a River.

El insulto de Pablo Lunati a Sebastián Vignolo (sin nombrarlo) durante el partido River-Sarmiento por nombrar a Daniel Passarella Captura Twitter

Luego, en las últimas horas, el fanático de River replicó historias en su Instagram de la cuenta “Los lunáticos de Lunati”, donde compartieron un fragmento del relato que habría sido nocivo para los millonarios. En el clásico juego que hacen los periodistas durante los partidos sobre los jugadores que vistieron ambas camisetas, el relator nombró al expresidente millonario Daniel Passarella, bajo cuyo mandato el equipo descendió.

Por último, Lunati publicó un enigmático mensaje, que remite al descargo de Vignolo de ayer: “Yo nunca me escondo, siempre estoy, ya te lo dije, todavía te estoy esperando . Es más, tengo un testigo privilegiado de la charla que tuvimos. Ahora bien, vos decidís nombrar 3 veces a un tipo que para el hincha es nefasto . Haciéndote el bolud... y el irónico, va, como siempre. Ahora, no tenés vuelta atrás ! No tengas dudas! Que pases un hermoso miércoles amiguito! Igual te quiero”, escribió Pablo.

Las historias que publicó Pablo Lunati sobre Sebastián Vignolo Instagram @pablolunati22ok

El tuit de Pablo Lunati contra Sebastián Vignolo Captura Twitter

En tanto, en su cuenta de Twitter, Lunati publicó que no es “irónico” como Vignolo, y que cuando está “en guerra” , no se “esconde” : “No mando mensajes conciliadores por Twitter o WhatsApp, vos sabrás qué hacer, sino, pronto nos veremos en la cancha”, concluyó.

LA NACION