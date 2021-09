Oscar Ruggeri, terminante con el futuro de Edwin Cardona y Sebastián Villa en Boca

El panelista de “ESPN F90″, Oscar Ruggeri, dijo este miércoles que los futbolistas de Boca Juniors, Edwin Cardona y Sebastián Villa, “no pueden jugar más” en el primer equipo xeneize.

A su vez, Ruggeri consideró que los entrenadores “los pusieron” a jugar “porque no hay público” . “La Bombonera no los deja jugar. Los recontra put...an a los dos. Uno que dice: ‘Agarro los botines y no juego más en Boca’. ¿Y después lo ponés? Cardona que se fue, no vino a jugar la Copa Libertadores, y después, se pone con los chicos. Los matan. Los silban, no se los perdonan ”, opinó.

El exjugador de la Selección Argentina dijo que Cardona y Villa no tienen que estar más en Boca “porque el club está allá arriba”, al margen de cualquier nombre propio. Asimismo, el “Cabezón” explicó que los dirigentes deben tomar esa decisión para evitar que los jugadores jóvenes tomen malas decisiones en el futuro. Y puso como ejemplo al centrodelantero Luis Vázquez, de 20 años.

“Para que Vázquez, que está empezando a jugar, sepa que está jugando en Boca. Esa es la única manea de ir marcándole el camino a todos estos chicos . Vázquez empieza a ser el goleador, le agarra en la cabeza que sé yo qué, empieza a faltar . ¿Y qué le hacés a Vázquez? ¿Qué le decís?”, explicó.

Edwin Cardona se tomó vacaciones en medio de la Copa Libertadores; Sebastián Villa tomó sus pertenencias del vestuario y dijo que no jugaría más en Boca Marcelo Carroll / POOL ARGRA

Al mismo tiempo, Ruggeri dijo que “si el club no hace nada, a lo sumo”, después los jugadores en el vestuario no le hablarán ni le darán “bola”.

El exfutbolista también ironizó sobre las viejas declaraciones de los miembros del Consejo de fútbol, quienes en más de una ocasión manifestaron que solo deben jugar en Boca los que quieran hacerlo: “Yo tenía entendido que cuando alguien decía: ‘no quiero jugar más en este club’, lo tenían que sacar ”.

Asimismo, el exjugador de la Selección Argentina consideró que es “más grave” la actitud que tuvo Edwin Cardona en Boca que su compañero Sebastián Villa. “Vino de la Copa América, estaban jugando la Copa Libertadores y se fue”, argumentó Ruggeri, quien recordó que la competencia internacional le genera a Boca “20 millones de dólares” . Sebastián Vignolo le recordó a Ruggeri que Villa se fue “antes de un clásico”.

LA NACION