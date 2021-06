La dura sentencia de Sebastián Vignolo sobre el presente de Boca

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, se refirió este lunes a la actualidad de Boca Juniors, luego de su caída ante Racing Club por las semifinales de la Copa de la Liga 2021.

“¿Cómo puede ser que cada vez que pierde o queda eliminado lo haga así de esta manera, sin ofrecer rebeldía futbolística y emocional?”, se preguntó Vignolo en su comentario editorial.

Luego, el “Pollo” consideró que “por más que hable (Juan Román) Riquelme”, al hincha de Boca, “este equipo no lo representa”. Sobre las declaraciones del arquero Agustín Rossi, quien le envió un mensaje a River cuando dijo que “algunos equipos estaban de vacaciones mientras Boca seguía en competencia”, Vignolo consideró que si el club da ese mensaje, “está jodido”.

Por otra parte, el animador televisivo le dedicó un párrafo a su excompañero Raúl Cascini, que integra el Consejo de Fútbol del club de La Ribera. “Yo me acuerdo que nuestro compañero tenía 10 refuerzos para llevar a Boca (con el presidente que le tocara). Lo más impactante fue cuando le entregó una remera a Gabigol”, recordó con cierta picardía.

Además, el periodista dijo que Carlos Tevez jugó “fastidioso y desganado”: “Le pesa todo lo que está pasando a su alrededor. No lo veo contento, feliz, contenido”.

Semifinal de la Copa Liga Profesional 2021 entre Boca Juniors y Racing Club en San Juan. Derrota de Boca. Pool Argra - La Nación

Finalmente, sentenció que Boca necesita un técnico “que no tenga miedo”. “Yo no voy a discutir a Russo en sus condiciones como entrenador, no voy a discutir los laureles, el currículum. (...) No creo que diseñe un equipo sin ganas, para ir a los penales. Creo que Russo está perdido”, concluyó.

