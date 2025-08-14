La echaron de su club por un video, se hizo millonaria en OnlyFans y hoy tiene revancha en su primer amor: “Tomé la decisión correcta”

Madelene Wright es una jugadora de fútbol que, tras cinco años de inactividad, firmó su contrato con el club Chatham Town. Lo que parece una historia más de un deportista, tiene un trasfondo que generó mucho repudio y polémica en las redes sociales. Detrás se esconde un inicio como futbolista, un giro abrupto como modelo de OnlyFans y un regreso a las canchas...

Madelene tuvo una breve etapa en el fútbol femenino del Charlton

El grueso de la carrera de Wright se dio en el fútbol británico con las camisetas del Leyton Orient, Chesham United y Charlton Athletic. En este último club, el cual era considerado un salto importante en su carrera, se produjo una situación incómoda e inesperada: su faceta como influencer y creadora de contenidos no condecía con los principios que la institución buscaba. Por eso, decidió sancionarla y apartarla del plantel.

Uno de los detonantes que llevaron a los directivos del Charlton a tomar esta decisión fue un video publicado por Madelene, en una escena en que se la ve a ella con un perro al volante de un auto, lo que generó un cierto repudio en las redes sociales.

El polémico video que alejó a Madelene de las canchas

A este panorama, se le sumaron otros registros de la deportista en fiestas privadas o boliches, en una conducta que no condecía con la vida de un profesional.

“Como club, estamos decepcionados con el comportamiento que no representa los estándares que mantiene el equipo”, lanzó un comunicado oficial del fútbol femenino del Charlton para exponer a la futbolista. Esta situación detonó en la rescisión de su contrato y en un giro radical en su vida: se alejó de las canchas y abrió un OnlyFans.

La reinvención de Madelene Wright

Apenada por sus actitudes y la decisión del Charlton, Madelene aprovechó su incursión en las redes sociales para lanzarse como modelo de OnlyFans. Esta plataforma donde se publican fotos y videos subidas de tono o sugestivas fue el escape elegido por la futbolista para mostrar otra faceta de su personalidad y así generar un rédito económico.

Madelene Wright logró un éxito financiero con su cuenta de OnlyFans al recaudar, aproximadamente, un monto de 670 mil dólares

Desde su incursión en 2020, Madelene subió contenido para adultos, fotos y videos con distintas camisetas de fútbol para recordar su paso por las canchas y hasta fue la cara de varias campañas de lencería femenina.

Madelene Wright: de futbolista a estrella en OnlyFans

Con ingresos cercanos a los 670 mil dólares, Madelene tuvo ciertas dudas a la hora de ingresar a este mercado, aunque siempre supo que su meta era tener un reconocimiento como influencer o empresaria.

“Mi principal razón para no hacerlo era la reputación que tenía. No quería que me asociaran con ese tipo de cosas. Pero cuando sopesás los pros y los contras, y después de hacerlo durante todo un año, sé que tomé la decisión correcta. Era y sigue siendo una preocupación para mí porque no quiero que la gente tenga ese tipo de percepción sobre mí“, indicó en una entrevista con The Sun.

Tras su abrupta despedida del fútbol, Madelene logró un furor inusitado en OnlyFans

El OnlyFans en la vida de Madelene sirvió como un punto de inflexión para reforzar su conexión con las redes sociales. En la actualidad, en su cuenta de Instagram, cuenta con 325 mil seguidores y un feed repleto de fotos subidas de tono que la depositaron en un ambiente completamente distinto al del deporte.

Su vuelta al fútbol después de cinco años

A los 26 años, cuando parecía que el fútbol era una etapa cerrada en su vida, Madelene recibió la invitación del club Chatham Town para hacer una pretemporada y participar de una serie de amistosos. Tras dejar buenas sensaciones a pesar de su larga inactividad, el cuerpo técnico del equipo decidió que forme parte del plantel que compite en la Non Premier League.

El 12 de agosto firmó su contrato con su nuevo club y un día después fue oficializada como nuevo refuerzo del equipo en las redes sociales.

La presentación oficial de Madelene en el Chatham Town

De posición delantera, Wright será una de las alternativas para el entrenador, quien evaluará su rendimiento y verá si se encuentra apta para la competencia.

A pesar de ser apuntada por los usuarios de las redes sociales, la protagonista de esta historia buscó nuevos desafíos, exploró una faceta desconocida y a los 26 años vuelve a tener la chance de despuntar su sueño de ser futbolista.