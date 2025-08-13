Fede Shortrede, el profesor que es furor en TikTok por su forma de enseñar matemáticas

¿Quién dijo que las matemáticas tienen que ser aburridas? Federico Shortrede, creador de contenido y profesor particular de esta materia, se volvió furor en redes sociales por hacer videos explicando distintos problemas de geometría o ecuaciones de una manera didáctica y con mucho humor. Suma millones de seguidores y se convirtió en un referente a nivel internacional como divulgador.

Hace más de diez años, Federico comenzó a dictar clases de matemática en la casa de sus padres, en Hurlingham, en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Con el tiempo, creó un estilo propio que, según él, tenía algo de “stand up”. Era algo inevitable porque su gran pasión es actuar y hacer reír, por eso aprovechó esas habilidades para quitarle el temor a la gente sobre las matemáticas y resaltar su costado más interesante.

Su presente es espectacular: suma 894 mil seguidores en Instagram y 2.1 millones en TikTok. En la plataforma china tiene videos que superaron los cuatro millones de visualizaciones, algo impensado para las temáticas que toca. Pero no solo eso, el 7 de septiembre será uno de los principales oradores del festival Math Rocks en la Ciudad de México junto con otros científicos y divulgadores de renombre mundial.

El creador de contenido es furor en redes sociales por sus explicaciones (Captura: Conversaciones)

En una entrevista reciente en el pódcast Conversaciones con Rosendro Grobo, el joven contó su historia. Si bien mucha gente lo conoce un docente en las plataformas virtuales, él mismo aclara que “no es profesor” porque no posee el título. Su incursión en la academia para estudiar matemáticas fue casi accidental, impulsada por la inspiración de una profesora. La intensa carga horaria de la licenciatura chocaron con otras pasiones que emergían en su vida. “Me mandé a estudiar en UBA y ahí empecé a laburar como actor”, explicó y aclaró que le resultó “imposible” congeniar ambas partes. Ante la disyuntiva, Federico optó inscribirse en un profesorado y empezó a estudiar de manera autodidacta.

El creador de contenido el imprime humor a sus clases

Con la llegada de pandemia, en un contexto de incertidumbre y necesidad económica, vio en la creación de contenido una salida laboral, además de las clases particulares. “Empezó a surgir toda una cuestión de ‘che, no me está entrando guita, necesito orientar un poquito mi vida, necesito tomar decisiones e ir a fondo’”, reveló. Así, comenzó a experimentar con videos, utilizando su teléfono y aprendiendo a editar de a poco.

A partir de allí, su éxito fue repentino e inesperado. Lo que comenzó como una manera de generar ingresos durante un momento difícil, se transformó en su forma de vida y lo colocó en un alcance masivo. Federico se volvió un referente en las redes sociales porque no solo enseña matemáticas, sino que lo hace con su estilo propio. “Me lo explicás vos y me interesa, chabón”, le reconoció el entrevistador en el pódcast.

La popularidad de Federico plantea preguntas sobre el rol de la educación formal en la actualidad. Él no cree que el título universitario sea el único camino hacia el conocimiento o alcanzar el éxito. “Hoy en día vos podés aprender cosas sin necesidad de estar en el ámbito universitario”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que no todos tienen la capacidad de aprender por sí mismos. “Ser autodidacta es un quilombo”, aseguró y advirtió que se necesita constancia y la capacidad de autoevaluación.

Cómo aprender matemática en redes sociales

La visión de este influencer sobre la enseñanza va más allá de los contenidos. Su experiencia en el teatro le dio herramientas para conectar con sus alumnos de una manera más humana. Por eso, en sus clases, busca generar un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos, puedan reírse y compartir sus inquietudes, incluso personales. “Si puede estar mediado por un aprendizaje, genial. Yo trato de generar eso, de que no lo sientas como una carga, que sientas que se puede disfrutar”, aseveró.

El impacto de su trabajo lo llevaron a una escala global, ya que sus videos llegan a millones de personas en varios países de Latinoamérica y España. Invitado como speaker recientemente a un evento de divulgación matemática en México, la gente lo reconoció en la calle, algo que lo sorprendió. “No lo esperaba. Es una locura”, admitió.

Sus videos generan múltiples reacciones en sus seguidores

Por último, reconoció que la motivación principal es hacer lo que le gusta y generar un impacto positivo. “Si puedo solucionar algo de los quilombos que hay, genial”, afirmó sobre los problemas educativos que hay en la actualidad.

Este enfoque, sumado a su carisma y a su capacidad para simplificar conceptos complejos, lo convirtieron en un referente para una generación que busca aprender de formas nuevas una materia difícil, pero necesaria como son las matemáticas. Su éxito demuestra que la educación puede ser accesible, entretenida y llena de contenidos, incluso en la era de TikTok y el scrolleo.