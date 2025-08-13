La recomendación de un sommelier de agua que se volvió viral

Faustino Muñoz, sommelier de agua, dio una entrevista al medio Ser Catalunya y rápidamente su explicación comenzó a circular en las redes sociales. Durante la charla, el especialista sorprendió al contar que la elección del agua mineral no debería ser aleatoria, sino que debe adaptarse a la edad, el estado de salud y el estilo de vida de cada persona.

“¿Qué sería lo ideal? Y no hablo del dinero, ¿instalar un aparato de ósmosis, ir al súper a comprar agua embotellada o tomar de la canilla dependiendo de dónde vivas?“, preguntó el conductor. ”Primero, cuando compramos una botella de agua, mientras esté dentro de la categoría de aguas minerales naturales, no hay aguas buenas ni malas“, aseguró Muñoz.

Faustino Muñoz en Ser Catalunya (Foto: Captura TikTok @sercatalunya)

Y continuó: “Aunque una te cueste 80 centavos y otra te cueste 80 euros, que las hay también. No quiere decir que una sea mejor que la otra. No hay aguas buenas ni malas“. Asimismo, el sommelier explicó que el tipo de agua depende de para qué se la quiera y la edad de la persona que la vaya a tomar: “¿Qué significa esto? Que para una persona mayor, que ya tiene su edad, le vamos a buscar un agua que sea baja en sodio. Pero a lo mejor también vamos a buscar un agua que sea rica en calcio“.

“Para una persona joven que hace mucho deporte, vamos a buscar un agua que sea muy dura, un agua con muchos minerales para que todos esos minerales que perdimos a través del organismo, a través de los poros, los recuperemos con esa agua”, agregó. Sin embargo, destacó que es perjudicial que una persona que tiene problemas de riñón o problemas hepáticos tome agua mineralizada. “Es un agua para cada persona y para cada momento”, resaltó.

El agua es fundamental para mantenerse hidratado.

Por último, destacó el papel de las aguas mineromedicinales. Dentro de las aguas minerales naturales, también existen las mineromedicinales, que no solo son beneficiosas para la salud, sino que pueden tener propiedades curativas en determinadas patologías.

Cabe destacar que un sommelier de agua es un experto dedicado a la evaluación sensorial y la recomendación de aguas minerales y de manantial, similar al rol que cumple uno de vinos. Este profesional lo que es hace es analizar las características como el sabor, la textura, la temperatura, el nivel de mineralización, el pH y el origen del agua.

Tomar agua es un hábito clave Pixabay

El objetivo es identificar sus cualidades y sugerir maridajes adecuados con distintos tipos de alimentos. Su trabajo puede desarrollarse en restaurantes de alta gama, hoteles, eventos gourmet o incluso en colaboración con marcas premium. La formación de un sommelier de agua incluye cursos especializados, donde se aprende sobre la cultura, el análisis sensorial y las técnicas de cata.

En este campo, existen aguas que se recomiendan para acompañar carnes, pescados o postres, dependiendo de su composición, lo que convierte al agua en un elemento gastronómico con identidad propia.