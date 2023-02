La esposa de Dani Alves lo visitó en la cárcel y explotó ante una pregunta: “¿Ustedes qué creen?”

escuchar

El pasado 20 de enero, Dani Alves fue detenido por una acusación de agresión sexual a una mujer de 23 años en un boliche de Barcelona, España. La joven denunció al futbolista brasileño el segundo día del año y, desde hace 17 días, el exjugador de los Pumas de la UNAM cumple prisión preventiva en el pabellón 13 del Centro Penitenciario Brians 1 y 2. Joana Sanz, su pareja desde 2016, fue a visitarlo por primera vez a la cárcel y fue tajante con respecto a los rumores que circularon sobre una posible separación.

“Me obligó a sentarme encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente. Entonces, me abofeteó, levantó del suelo y penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera después de él”, fue uno de los fragmentos del relato de la víctima que denunció al futbolista. Ambos se encontraron el 30 de diciembre de 2022 en Sutton, una exclusiva discoteca de Barcelona, donde el futbolista viajó con su pareja ante el delicado estado de salud de su suegra.

Joana Sanz visitó a Dani Alves en la cárcel por primera vez

Los mensajes que Sanz publicó inicialmente a través de sus redes sociales y la eliminación de todas las fotos de su perfil con su marido dieron lugar a especulaciones de que querría divorciarse. Además, se difundió que el futbolista le negaría un cara a cara días atrás, algo que ella misma desmintió.

Este domingo, Joana visitó por primera vez a Dani Alves en la cárcel y mantuvieron un encuentro de alrededor de 50 minutos, según informaron medios españoles y consignó Fiesta, el programa televisivo de Telecinco. La modelo, que acudió acompañada por Bruno, amigo del brasileño, y a quien también se ubica en la discoteca la noche que fue denunciado, reafirmó su apoyo a su pareja: “No lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida”, señaló.

Joana Sanz: “Eso es mentira”

Ante las preguntas de los medios de comunicación a la salida de la prisión en la que se encuentra Dani Alves, Joana Sanz apuntó que no contempla separarse de él por el momento. “Entonces, ¿no hay divorcio?”, consultó la periodista. “No”, sentenció la modelo. “¿Es verdad que él te negó un vis a vis porque no quería que vinieras?”, consultaron. “Eso es mentira”, respondió tajante. En referencia a la pregunta de los comunicadores sobre cómo se encuentra Alves en la cárcel, la modelo respondió con un gesto de incredulidad y aseveró: “¿Ustedes qué creen?”.

El antes y después del feed del Instagram de Joana Sanz Instagram: @joanasanz

Apenas unos días después de que la policía de Cataluña detuviera al jugador de fútbol, Sanz realizó un contundente descargo a través de las redes sociales. “Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre falleció hace una semana y apenas empecé a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, expresó. Y pidió: “Perdí los únicos dos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.

