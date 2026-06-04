El video viral que muestra por primera vez la cicatriz de Fede Valverde tras su pelea con Tchouaméni en el vestuario de Real Madrid
Un registro audiovisual de una barbería madrileña reveló la marca física que dejó el incidente en el mediocampista uruguayo, el cual derivó en sanciones económicas para ambos futbolistas
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Una reciente publicación en la plataforma TikTok, difundida por la cuenta @barber.beer1, expuso por primera vez de manera clara una cicatriz en la parte superior derecha de la cabeza de Federico Valverde. El video, que sigue el formato habitual de los profesionales de la estética para exhibir sus trabajos, permitió observar las secuelas físicas del confuso episodio ocurrido en el vestuario de Real Madrid.
Este hecho sacudió la tranquilidad de la institución merengue durante una temporada sin títulos, y la marca, de un tamaño considerable, reavivó las conversaciones sobre el altercado que el jugador mantuvo con su compañero Aurélien Tchouaméni.
El incidente, que tuvo lugar durante una jornada de entrenamiento en Valdebebas, fue objeto de versiones contrapuestas. Mientras fuentes periodísticas españolas detallaron que la pelea culminó con el uruguayo asistido en un hospital, el entorno de Valverde buscó minimizar lo sucedido. Según el jugador, el corte no fue producto de un golpe directo en una “trifulca”, sino el resultado de un impacto accidental contra una mesa durante el altercado. Mina Bonino, esposa del futbolista, reforzó esta postura en Instagram: “Se golpeó la cabeza, tiene una gorra y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo”.
La gravedad del ambiente interno quedó reflejada en la decisión del club, que abrió expedientes disciplinarios a ambos protagonistas tras confirmar los hechos. En una comparecencia ante el instructor, tanto Valverde como Tchouaméni admitieron su responsabilidad y se disculparon, además de aceptar una multa de 500.000 euros cada uno.
El francés, por su parte, expresó previamente su descontento con la imagen proyectada. “Lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable”, escribió en sus redes sociales, con lo que enfatizó en la necesidad de resolver conflictos de forma pacífica. La institución buscó cerrar así el expediente interno que minó la moral de un plantel ya golpeado por la eliminación de la Champions League y la inminente coronación del Barcelona en LaLiga.
El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales por obvias razones, generó diversas reacciones entre los fanáticos. Entre los comentarios, se destacó uno de James Castillo, quien sentenció “Esos puntos le faltaron al Madrid para ganar LaLiga”, una referencia a la marca visible que ahora expone el capitán.
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