Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2019 • 09:45

Fueron casi cinco horas de una batalla que quedó para la historia grande de Wimbledon. Roger Federer y Novak Djokovic dieron una clase magistral de tenis en el All England Club y llevaron la gran final a una definición en la que el serbio solo pudo sacar ventaja en el tie break del 12-12. Djokovic se quedó con el título al imponerse por 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6 y 13-12 (7-3) y no solo impactó por su juego, sino porque minutos más tarde se viralizó la estadística del partido en la que quedó expuesto que perdió en casi todos los ítems, pero logró sacar ventaja en un número clave: tuvo menos errores no forzados.

Más allá de que se vio una final pareja desde el resultado, las estadísticas oficiales mostraron como Federer logró dominar en 12 de 13 de los ítems principales. Más efectividad en los saques, más puntos ganados, más dominio de la red, más winners (el suizo dominó 94-54), más distancia recorrida. A los 37 años (cumple 38 en agosto), tuvo un gran rendimiento en la definición, pero falló en los errores no forzados (52-62 para el serbio).

La final más extensa de la historia dejó un condimento de análisis que se disparó rápidamente en las redes sociales, para sorpresa de los fanáticos, y también de quienes no siguen el tenis habitualmente. Es curioso, pero Federer terminó con 14 puntos ganados más que Nole (218 frente a 204). Fueron 94 los winners anotados por el mejor jugador de la historia, pero cometió 62 errores no forzados; en esos ítems, Djokovic fue más parejo, con 54 tiros ganadores y 52 errores no forzados. Roger, además, quebró el saque de Nole siete veces y el balcánico lo consiguió en tres de sus ocho oportunidades. Las estadísticas, en algunas oportunidades, no explican demasiado lo que sucede al final.

Los números de la gran final de Wimbledon