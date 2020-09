Apodos bizarros: la lista de sobrenombres más curiosos del futbol argentino

En la rica historia que tiene el fútbol argentino, muchos protagonistas fueron bautizados con apodos que no buscaron pero que marcaron sus carreras para siempre Crédito: Facebook

Nicolás Tosi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2020 • 15:31

Antes de nacer, son los familiares y en especial los padres, quienes dedican horas y días en pensar, discutir y elegir el nombre de un niño. Con el apellido no hay elección que valga, se hereda y listo. Pero con el apodo pasa algo muy distinto porque llega sin previo aviso y se instala como un sello particular para siempre.

El sobrenombre puede estar dado por el aspecto físico, por el origen del apellido, por alguna anécdota o por el parecido físico con algún personaje. El apodo despoja al sujeto de su nombre de pila y queda para toda la vida.

En la rica historia que tiene el fútbol argentino, muchos protagonistas fueron bautizados con apodos que no buscaron. A continuación, hay una pequeña lista de sobrenombres ingeniosos que sobresalen por ser los más raros, curiosos y extraños que surgieron en el deporte nacional más popular.

Carlos "Discoteca" Núñez

Primer gol de "Discoteca" Núñez con la camiseta de Racing 00:36

Video

En 2015, el delantero uruguayo de 28 años llegó a Racing luego de una salida complicada de Peñarol y fue cedido al club de Avellaneda por 480.000 dólares, con una opción de compra de cuatro millones.

La llegada de "Discoteca" había generado mucho revuelo por su apodo, el cual se ganó en Uruguay donde lo acusaban por su gusto a las salidas nocturnas y de no cuidarse. "No le doy importancia a mi apodo. Cuando era joven me enojaba y me fastidiaba, hasta que me di cuenta que eso era lo peor que podía hacer. Me da igual lo que digan. Trato de hacer y demostrar en la cancha que muchas cosas que se decían en Uruguay eran mentiras", dijo Núñez, respecto a su sobrenombre.

A pesar de querer demostrar su verdadero valor, en La Academia jugó solo 10 partidos y convirtió tres goles. Su primer tanto lo hizo ante Colón en la victoria 4 a 1 cuando eludió al arquero santafesino Jorge "Fatura" Broun y definió de derecha para poner el 3 a 0 parcial. Esa noche, fue la figura del encuentro.

Jorge "Fatura" Broun

El apodo del actual arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata es una distorsión de la palabra "factura", ya que su papá era dueño de una panadería reconocida por sus exquisitas medialunas.

El auto de Fatura Broun volvió loco a Diego Maradona 03:07

Video

El rosarino, de 34 años, inició su carrera en Central y atajó más de 100 partido entre 2005 y 2013. También jugó en Colón entre 2014 y 2017. Y en el Lobo disputó siete encuentros en los que recibió cuatro goles.

Uno de los episodios más divertidos que protagonizó Broun en su carrera tiene Diego Maradona como protagonista. El actual DT de Gimnasia tuvo que interrumpir una conferencia de prensa por los ruidos de la camioneta de "Fatura" que se escuchaban desde la sala de periodistas.

Más tarde, para continuar con la broma, el Diez publicó en su Instagram una foto dónde se lo ve junto al rosarino en un carrito de golf. "Al final me animé y hoy me subí a la nave de Fatura", escribió Maradona.

Alejandro "Chori" Domínguez

El exdelantero de River, explicó en una entrevista por qué le pusieron su apodo. "De muy chico pasé de Lanús, en primera, a Quilmes, en segunda, y empecé a jugar de entrada. Uno de mis compañeros siempre decía: ¿Y este choripán quién es, que viene a robarle el puesto a un colega? Empezaron a llamarme todos 'Chori' y el sobrenombre me quedó", reconoció.

El Chori Domínguez comenzó su carrera en Quilmes, después tuvo dos pasos por River Crédito: Instagram

"Chori" jugó 76 partidos y convirtió 17 goles en las dos etapas que vistió la camiseta de River (2001-2004 y 2011-2012).

Silvio "Tweety" Carrario

El exdelantero es reconocido no solo por sus dotes como goleador, sino por haber jugado en 15 equipos distintos en su carrera profesional en el fútbol argentino. Entre tantos equipos, defendió los colores de dos grandes: Racing (1995-1996) y Boca (1996), club del que se confesó hincha.

Carrario jugó en 15 equipos distintos en Argentina. Se destacan sus pasos por Racing (1995-1996) y Boca (1996) Crédito: Instagram

Sobre el apodo "Tweety", como el canario de color amarillo de los dibujos animados, Carrario reveló que se lo puso el relator Marcelo Araujo el día de su debut con la camiseta de La Academia. "Fui a la peluquería, me pegué una tintura y quedé rubio, rubio, rubio", dijo entre risas en una entrevista televisiva.

Adrián "Máquina" Giampietri

Cualquiera podría suponer que el apodo del exjugador identificado con Quilmes tuvo su origen en la potencia o en el aceitado engranaje para gambetear. Pero la historia del sobrenombre del habilidoso exenganche cervecero es otra.

Máquina Giampietri contó cuáles fueron sus momentos más memorables con la camiseta de Quilmes 03:32

Video

"Soy admirador del delantero camerunés Cyril Makanaky. De chico imitaba su juego y el bailecito que hacía el jugador en cada festejo, tras convertir un gol. Entonces, un amigo me rebautizó con algo que suena bastante parecido y me quedó 'Máquina'", manifestó Giampietri.

Una extensa lista de apodos

Discoteca, Fatura, Chori, Tweety, Máquina y Pirata son solo una pequeña muestra del amplio catálogo de sobrenombres que tiene el fútbol argentino. Porque el repertorio en tan grande que hasta existen un Chacho (Coudet), un Checho (Batista), un Chicho (Serna), un Chocho (Llop), y un Chucho (Schürrer).

Por eso, la abundancia en la cantidad de apelativos permite incluso armar varias selecciones según la naturaleza del apodo. Existen jugadores con sobrenombres de comestibles, bélicos, de animales, y de ocupaciones y oficios.

Selección de comestibles:

Titulares: Lechuga Roa; Poroto Cubero, Morrón Rotchen, Longaniza Pellegrino, Huevo Acuña; Fideo Di María, Mostaza Merlo, Cebolla Rodríguez, Leche La Paglia; Manteca Martínez y Chori Domínguez.

Lechuga Roa; Poroto Cubero, Morrón Rotchen, Longaniza Pellegrino, Huevo Acuña; Fideo Di María, Mostaza Merlo, Cebolla Rodríguez, Leche La Paglia; Manteca Martínez y Chori Domínguez. Suplentes: Chocolate Baley, Fatura Broun, Tomatito Pena, Sopa Aguilar, Puchero Varacka, Uvita Fernández y Ciruelo Piaggio.

Selección de bélicos:

Titulares: Rifle Castellano; Cabo Sarabia, Mariscal Perfumo, Sargento Cabral; Patrulla Jiménez, Torpedo Arias, Máquina Giampietri, Tanque Pavone, Pistolero Nanni, Matador Kempes y Balín Bennet.

Rifle Castellano; Cabo Sarabia, Mariscal Perfumo, Sargento Cabral; Patrulla Jiménez, Torpedo Arias, Máquina Giampietri, Tanque Pavone, Pistolero Nanni, Matador Kempes y Balín Bennet. Suplentes: Muro Samuel, Pistola Vázquez, Granadero Klimowicz, Caño Ibagaza, Rifle Pandolfi, Flecha Noir, Tanque Silva, Atómico Boyé, Terminator Canobbio.

Selección de animales:

Titulares: Pato Fillol; Topo Sanguinetti, Ratón Ayala, Tiburón Serrizuela; Sapo Encina, Lobo Ledesma, Toro Acuña, Oveja Telch; Palomo Usuriaga, Tigre Gareca y Pulga Messi.

Pato Fillol; Topo Sanguinetti, Ratón Ayala, Tiburón Serrizuela; Sapo Encina, Lobo Ledesma, Toro Acuña, Oveja Telch; Palomo Usuriaga, Tigre Gareca y Pulga Messi. Suplentes: Laucha Lucchetti, Gato Miguel, Anguila Gutiérrez, Mono Burgos, Hormiga Díaz, Galgo Gutiérrez, Pescadito Paz, Perro Arbarello, Murciélago Graciani, Demonio Hauche, Búfalo Funes, Burrito Ortega, Lagarto Fleita, Conejito Saviola, Chancha Rinaldi, Pájaro Caniggia, Piojo López, Tero Di Carlo, Puma Gigliotti.

Selección de ocupaciones y oficios:

Titulares: Profesor Córdoba; Maestro Tabárez, Doctor Herbella, Panadero Díaz; Bruja Verón, Bombero Ibáñez, Payaso Aimar, Mago Capria; Pirata Czornomaz, Jardinero Cruz, Príncipe Francescoli.

Profesor Córdoba; Maestro Tabárez, Doctor Herbella, Panadero Díaz; Bruja Verón, Bombero Ibáñez, Payaso Aimar, Mago Capria; Pirata Czornomaz, Jardinero Cruz, Príncipe Francescoli. Suplentes: Kaiser Passarella, Doctor Madero, Conde Galetto, Albañiles Silva y Acosta, Mago Ramírez, Jefe Astrada, Bruja Berti, Jefecito Mascherano, Pastor Silas, Virrey Bianchi, Payaso Lugüercio, Principito Milito, Yerbatero González.