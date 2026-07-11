Conmoción por la muerte de un futbolista de la selección de Sudáfrica a los pocos días de haber participado del Mundial 2026

El fútbol abrió su jorndada de este sábado con la triste noticia del fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y de Mamelodi Sundowns. Adams, de 25 años, había participado recientemente de la Copa del Mundo 2026, en la que disputó los tres partidos de la fase de grupos y logró por primera vez en la historia pasar a las rondas eliminatorias.

A los pocos días de regresar del torneo más importante a nivel de selecciones que se disputó en Estados Unidos, la familia y los representantes confirmaron la tragedia. Este hecho ocurre apenas dos semanas después de que el futbolista enfrentara el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams. Fue Brendine Johnson, uno de sus agentes, el que pidió privacidad para la familia y sus seres queridos, sin confirmar la causa de la partida.

El sudafricano Jayden Adams (23) celebra con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en partido por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Sofia Yaker) Sofia Yaker - FR172368 AP

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, expresó el representante.

Al recordar su última charla con Adams, confesó que nada en aquel momento permitía anticipar un final así. “El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, aseguró.

La policía informó que se abrió una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 25 años en una vivienda de Schotsche Kloof, un barrio residencial del centro de Ciudad del Cabo. “Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente”, declaró a la AFP el portavoz de la policía de la Provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk.

También la noticia se extendió rápido por todo el mundo del fútbol. La South African Football Players Union (SAFPU), principal sindicato de futbolistas del país, con un mensaje en X manifestó: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

Comunicado de prensa del Ministerio de Deporte, Artes y Cultura de la República de Sudáfrica:

Comunicado de prensa del Ministerio de Deporte, Artes y Cultura de la República de Sudáfrica sobre el fallecimiento de Jayden Adams.

“DECLARACIÓN SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL CENTROCAMPISTA DE LOS BAFANA BAFANA Y MAMELODI SUNDOWNS, JAYDEN ADAMS

“Es con profunda conmoción y un corazón apesadumbrado que me he enterado del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista de los Mamelodi Sundowns y de los Bafana Bafana, a la edad de 25 años.

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus talentos jóvenes más brillantes, y nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de seguidores que lo vieron crecer desde una promesa de la academia hasta convertirse en un internacional absoluto de los Bafana Bafana.

“La trayectoria futbolística de Jayden comenzó en el Stellenbosch FC, donde pasó por la academia del club para convertirse en su primer graduado en firmar un contrato profesional, en agosto de 2020. Llegó a hacer 139 apariciones para el club de Cape Winelands, ayudándolos a levantar el Carling Knockout de 2023, antes de completar su traslado a los Mamelodi Sundowns en enero de 2025. En Pretoria siguió floreciendo, añadiendo un título de la Betway Premiership y una corona de la Liga de Campeones de la CAF a su palmarés en dos años.

“En el escenario internacional, Jayden fue parte del equipo de los Bafana Bafana que obtuvo el bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 en Costa de Marfil, y se ganó su lugar en el equipo de Hugo Broos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, participando en los tres partidos de grupo de Sudáfrica mientras el equipo hacía historia al llegar a la Ronda de 32 por primera vez.

“Siempre recordaré ver el partido de los Bafana contra Chequia en Atlanta. Recuerdo haber notado lo inusualmente silencioso que parecía Jayden en el banco en la segunda mitad, después de haber sido sustituido; solo fue después que nos enteramos de que había salido al campo ese día cargando con el dolor reciente de perder a su abuela, Marianna, quien había fallecido apenas unas horas antes del saque inicial”.